„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen macht Handstand und zeigt, was sie drunter trägt

Völlig ungelöst im Urlaub! Das ist offenbar das Motto von „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen. In Portugal lässt sich Marlene Lufen die Sonne auf den Bauch scheinen.

Und nicht nur das! Denn wie das im Urlaub manchmal so ist, kommt man bei so viel Freizeit vom „Frühstücksfernsehen“ ab und an auch auf besonders verrückte Ideen.

Frühstücksfernsehen: Marlene Lufen im Urlaub

Die Moderatorin überlegte sich, mit einer Freundin Yoga zu machen. Das ist zwar jetzt noch nicht unbedingt verrückt. Allerdings sind die Fotos, die dabei entstanden sind, in diese Kategorie einzuordnen.

--------------------------------

Sat. 1 Frühstücksfernsehen

Seit dem 1. Oktober 1987 läuft das Morgenmagazin von Sat. 1

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

---------------------------------

Da machen Marlene Lufen und ihre Freundin Handstand an der Wand. Ihre Hände haben die beiden Damen hinter ihren Schuhen versteckt, während die Hüte über die Füße gehängt wurden. „Wir stehen hier so rum“, schreibt die Moderatorin zu dem Bild.

-------------------

Das ist Moderatorin Marlene Lufen:

Marlene Lufen wurde am 18. Dezember 1970 in West-Berlin als Marlene Franz geboren

Seit 1997 moderiert Marlene Lufen das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Seit 2018 moderiert Marlene Lufen „Promi Big Brother“

Seit 2019 moderiert Marlene Lufen „Dancing on Ice“

In ihrer Jugend war Marlene Lufen Leistungsschwimmerin

----------------------

Marlene Lufen: Einmal Perspektivwechsel bitte

Ein witziges Foto, doch die meisten dürften eher auf die Röcke der beiden Frauen schauen, die sind nämlich bei der Aktion heruntergerutscht und legen die Unterbekleidung der beiden frei. Der Badeanzug wird somit zum Oberteil der umgedrehten Person.

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen überraschte auf Instagram mit einem Perspektivwechsel. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

Die Fans jedenfalls feiern die witzige und zugleich sexy Aktion der beiden Urlauberinnen. So holte der Schnappschuss schon mehrere tausend Likes und viele Lach-Smileys in den Kommentaren. Da macht der Urlaub doch gleich doppelt so viel Spaß.

Es ist nicht das erste Mal, dass Marlene Lufen sexy Schnappschüsse aus dem Urlaub sendet. Auch dieses Foto gefiel den Fans mehr als gut.

-------------------------------

-----------------------------------

Auch Frühstücksfernsehen-Kollegin Alina Merkau überraschte zuletzt mit einem kleinen Fauxpas. Beim Gymnastik machen gab es beim Frühstücksfernsehen einen ungewöhnlichen Einblick. Mehr dazu >>> hier.