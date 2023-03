„Frühstücksfernsehen“: Comeback von Alina Merkau! Doch Zuschauer sind stutzig – „Ein Statement wäre super“

Große Wiedersehensfreude beim „Frühstücksfernsehen“ am Montag (13. März) auf Sat.1! Alina Merkau ist nach rund drei Monaten endlich wieder bei der Morning-Show zu sehen, begrüßte die Zuschauer bei ihrem Comeback mit Kollege Daniel „Boschi“ Boschmann.

Doch obwohl die Wiedersehensfreude groß ist, haben die Fans einen anderen „Frühstücksfernsehen“-Star schmerzlich vermisst und ein Statement dazu gefordert.

„Frühstücksfernsehen“ wieder mit Alina Merkau – doch ER fehlt

Nach längere Auszeit ist Alina Merkau ab sofort wieder Teil des „Frühstücksfernsehen“-Teams und scheint darüber mehr als glücklich zu sein. Gemeinsam mit Kollege Daniel Boschmann strahlt die 36-Jährige am Montag auf dem Instagram-Kanal der Show um die Wette.

„Es regnet? Davon ist im Studio hier nichts zu spüren. Alina Merkau und Daniel Boschmann starten mit guter Laune in die neue Woche“, heißt es zu dem Foto der beiden Moderatoren.

Die Fans feiern die Kombi in dieser Woche, viele kommentieren: „Beste Moderatoren-Kombi wie ich finde. Liebe die beiden“ und „Endlich ist Alina wieder da. Ihre frische Art und ihre gute Laune haben echt gefehlt.“ Doch fehlen tut einigen Sat.1-Zuschauern an diesem Morgen dennoch jemand. In den Kommentaren stellen sich viele Follower nur eine Frage.

„Frühstücksfernsehen“ ohne Lukas Haunerland

So fehlt Lukas Haunerland an diesem Morgen im Studio – und das ohne für die Zuschauer erkennbaren Grund. „Guten Morgen, darf ich fragen, was mit Lukas ist, er fehlt, denn Lukas ist das Sahnehäubchen“, kommentiert eine Frau. „Wo ist eigentlich der Mann am Klavier?“, fragt sich auch eine andere. Weitere schreiben: „Es war sehr schön mit euch, aber einer fehlt schon seit längerem, was ist mit Lukas? Wann kommt er wieder zurück, er fehlt schon sehr“, „Wir wollen Lucas wieder haaaaben“ und „Woo ist Lukas? Ein kurzes Statement wäre super“, fordert eine „Frühstücksfernsehen“-Zuschauerin.

Das Statement seitens der Morning-Show folgt auch sogleich – Lukas ist krank, wie das „Frühstücksfernsehen“ auf die vielen Fragen antwortet. Auch der Musiker selbst äußert sich am Montag bei Instagram – und das mit einer guten Nachricht: So ist er am Dienstag (14. März) wieder beim „Frühstücksfernsehen“ zu sehen.