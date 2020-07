Frühstücksfernsehen (Sat.1): Reporter Lukas Haunerland geht in seinen Keller – erschreckend, was er dort sieht

Eigentlich drehen sich die Themen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ja zumeist um Promis, Schicksale, Nachrichten und witzige Internethypes. Doch an diesem Donnerstag musste auch „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland eine Schreckensgeschichte erzählen, die sich in seinem eigenen Keller zugetragen hatte.

Was war passiert? Direkt zu Beginn der Sendung am frühen Donnerstagmorgen, berichtete der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Reporter über eine Begebenheit, die ihn so einige Nerven gekostet haben dürfte.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Erschreckende Entdeckung im Keller

So wollte der TV-Reporter eigentlich nur sein Rad in den Fahrradkeller stellen. Doch der Keller war nicht wie gewohnt dunkel und ruhig, nein ein Mann saß dort, und schraubte an einem Fahrrad.

Nichts Besonderes, dachte sich Haunerland zunächst. Doch dann fiel ihm auf, dass an den Wänden zum Teil nur noch die Vorderräder am Schloss hängen, der Rest des Fahrrades abmontiert war.

Fahrraddieb in flagranti erwischt

Sofort war dem Reporter klar: Hier ist ein Dieb am Werk. Haunerland fackelte nicht lange, zückte sein Handy, filmte den Mann und fragte, was er denn da mache?

Keine gute Idee. Sofort stürmte der Fahrraddieb auf Haunerland zu, fragte auf Englisch, was er denn von ihm wolle. Dann stürmte der Mann davon.

Die sofort herbeigerufene Polizei konnte ihn bislang nicht finden. Haunerland: „Erst nachher fiel mir ein, ich hätte den Penner einfach einschließen können. Gut, dass er das nicht gemacht hat, so Kollegin Marlene Lufen. Denn das wäre Freiheitsberaubung gewesen, so die 49-Jährige.

Neben Kriminal- gibt es beim „Frühstücksfernsehen“ auch die ein oder andere sexy Geschichte. Diese war sogar Moderator Daniel Boschmann zu heiß.