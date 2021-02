„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Zuschauer genervt – „Könnt ihr das bitte abstellen“

Was für eine Überraschung! Das dürften sich die Fans vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gedacht haben, als sie am Montagmorgen den Fernseher anschalteten.

Denn Sat.1 endlich wieder die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Matthias Killing und Karen Heinrichs gemeinsam vor die Kamera. Die beiden hatte man zuvor schon ewig nicht mehr zusammen an einem Tisch gesehen. Doch es gibt auch Zuschauer, die mit Matthias Killing hart ins Gericht gehen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing. Foto: IMAGO / POP-EYE

„Frühstücksfernsehen“: Matthias Killing und Karen Heinrichs – Kamera-Comeback!

Klar, dass Sat.1 das bei Instagram auch gehörig feierte. So teilte der Sender ein Bild von Matthias Killing und Karen Heinrichs im „Frühstücksfernsehen“-Studio, genüsslich lassen sich die beiden einen Joghurt schmecken.

Dazu schreibt das Social-Media-Team vom „Frühstücksfernsehen“: „Schaut mal, wer da am Frühstückstisch sitzt! Karen Heinrichs und Matthias Killing moderieren diese Woche zusammen. Die letzte gemeinsame Moderation ist eine gefühlte Ewigkeit her! Toll, dass ihr beiden mit uns in die neue Woche startet!“

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing hat aktuell keine leichte Zeit. Foto: IMAGO / POP-EYE

---------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Vanessa Blumhagen berichtet von dem neusten Promi-Klatsch und Adelsgeschichten

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------

Die Reaktionen der Fans jedoch sind gespalten. Freuen sich viele Zuschauer darüber, dass die beiden endlich wieder vor der „Frühstücksfernsehen“-Kamera stehen, bemängeln einige Instagram-Fans die aus ihrer Sicht übertriebene Fußballleidenschaft Killings.

„Frühstücksfernsehen“: Fans genervt von Schalke-Utensilien

So ist Killing leidenschaftlicher Schalke-04-Fan und lässt das die Zuschauer auch gerne wissen.

„Wenn nur der Herr Killing nicht schon wieder der Meinung wäre, seine Sucht nach seinem Fußballverein allen Zuschauern aufs Auge drücken zu müssen, könnte man das Frühstücksfernsehen richtig genießen. Es nervt leider nur noch, denn nicht jeder begeistert sich für diesen Verein oder überhaupt für Fußball.“

„Aber bitte was soll das nervige Getue mit der Schalker Decke Herr Killing sollte seinen Job machen und keine Werbung für seinen Fußballverein.“

„Killing hätte gerne noch wegbleiben können, er nervt nur mit seinem Schalke-Tick.“

„Dieses zwanghaft Präsentieren von Schalke-Fanartikeln geht nur noch auf die Nerven!! Könnt ihr das bitte abstellen.“

Vielleicht sollten die Zuschauer aber auch nicht zu kritisch sein. Fußballtechnisch viel zu lachen hat Matthias Killing gerade schließlich nicht.

--------------------

