Frühstücksfernsehen: Große Überraschung am Morgen – „Wer hat sich denn da ins Bild geschlichen?“

Gute Laune am frühen Morgen. Dafür steht wohl keine Sendung so sehr, wie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Doch das Moderatorenteam um Daniel Boschmann, Marlene Lufen und Co. ist zumeist nicht alleine für den Spaß zuständig.

Beim „Frühstücksfernsehen“ geben sich auch in regelmäßigen Abständen Musiker, Schauspieler und Moderatoren die Klinke in die Hand.

„Frühstücksfernsehen“: Lustiger Besuch am Dienstagmorgen

Da das jedoch aufgrund der strengen Corona-Bestimmungen derzeit nicht möglich ist, muss nun auch beim „Frühstücksfernsehen“ umdisponiert werden. Der Gast des frühen Dienstagmorgens erschien beispielsweise lediglich digital im „Frühstücksfernsehen“-Studio.

----------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------

So teilten die Social-Media-Beauftragen von Sat.1 am Dienstagvormittag ein Bild mit den Worten „Huch, wer hat sich denn da ins Bild geschlichen?“ Die Auflösung folgte auf dem Fuße. So durften Marlene Lufen und Daniel Boschmann Moderatorenkollege Joko Winterscheidt per Videoschalte begrüßen.

„Frühstücksfernsehen“: Joko Winterscheidt macht Werbung für seine neue ProSieben-Show

Der ProSieben-Kollege wollte beim Frühstücksfernsehen Werbung für seine neue Abend-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ machen. Und das schien dem Moderator auch gelungen zu sein, wenn man sich das Bild so anschaut. So grinsen die drei Moderatoren freudestrahlend in die Kamera. Und neben dem Bild heißt es noch: „Schön wars!“

----------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Moderator Matthias Killing geht auf Zuschauer los – „Verpiss dich“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen regt sich auf – wegen dieser Aktion

--------------------

Da kann man ja gespannt sein, wie die neue Joko-Winterscheidt-Show am Dienstagabend wird.

Wusstest du, dass das „Frühstücksfernsehen“ einen neuen Star hat? Hier kannst du ihn kennenlernen.