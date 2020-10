„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs kündigt große Veränderung an – ihr Wunsch wird wahr

Darauf haben die Fans des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gewartet. Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist die beliebteste Morning-Show im deutschen Fernsehen. Montags bis freitags stehen die Moderatorinnen und Moderatoren in aller Himmelherrgottsfrühe auf, um ihre Zuschauer zu bespaßen.

Problem jedoch: Bereits um 10 Uhr ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ vorbei. Doch damit ist bald Schluss, wie „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs am Donnerstag morgen bei Instagram verkündete.

„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrichs lässt Bombe platzen

„Gerade in Zeiten wie diesen, in denen man das Gefühl hat, es geht nichts voran, finde ich es wichtig, dass man was Neues startet“, so Karen Heinrichs.

Simone Panteleit wird zusammen mit Karen Heinrichs die Vormittagsshow des „Frühstücksfernsehens“ moderieren. Foto: imago images / eventfoto54

Doch was wird denn nun passieren? Zusammen mit Moderationskollegin Simone Panteleit wird Karen Heinrichs das „Frühstücksfernsehen“ verlängern. Demnach wird in den Wochen zwischen dem 16. November und dem 18. Dezember die Vormittagsshow „Frühstücksfernsehen hautnah“ ausgestrahlt.

---------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aktuell aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Alina Merkau ist seit Oktober 2014 als Moderatorin dabei

---------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs: „Für uns wird ein großer Wunsch wahr“

Karen Heinrichs: „Für uns wird ein großer Wunsch wahr: Wir wollen Fernsehen VON Frauen FÜR Frauen MIT Frauen machen – und das als beste Freundinnen. Aber die Männer dürfen natürlich auch zuschauen.“

Na, da darf man ja gespannt sein. Themen in der Show sollen Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating sein.

---------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“: Geständnis in Liveshow – DAS wusstest du noch nicht über Daniel Boschmann

Frühstücksfernsehen: Marlene Lufen posiert für Foto – dann schlägt SEINE große Stunde

„Frühstücksfernsehen“: Spektakuläre Neuerung! „Der Oberknaller“

---------------

Nicht ganz so lustig war zuletzt der Ausfall von „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau. Darum musste die Berlinerin passen.

--------------

Das ist Karen Heinrichs:

Karen Heinrichs wurde am 31. März 1974 in Seehausen geboren

Bereits während ihres Volontariats machte sie ein Praktikum beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Seit dem 16. April 2007 gehört Heinrichs zum Moderatorenteam des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

--------------------

Marlene Lufen hat eine Schwäche? Na klar, die hat schließlich jeder. Aber welches ist es bei der beliebten „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin. Das verraten wir dir hier.