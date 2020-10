„Frühstücksfernsehen“: Senna Gammour macht fiesen Kommentar über Schönheitswahn – „Ich dachte, das wäre Mandy“

Dem „Frühstücksfernsehen“ statten immer wieder Prominente einen Besuch ab. Am Freitagmorgen saß Sängerin und Entertainerin Senna Gammour bei Alina Merkau auf der Couch.

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin wollte von dem Ex-Monrose-Star wissen, wieso sie ihre Bilder im Netz so stark bearbeite und was sie von den Vorwürfen gegen sie halte. Plötzlich rutschte der Frankfurterin ein bekannter Name heraus.

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau stellt Senna Gammour zur Rede

Senna Gammour ist für ihre direkte Art bekannt und nimmt vor allem auf ihrem Instagram-Profil kein Blatt vor den Mund. Davon durfte sich am Freitagmorgen auch „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau überzeugen.

Der Auslöser für das Gespräch war ein Instagram-Beitrag der Musikerin, der für eine hitzige Diskussion im Netz sorgte. Auf dem Foto ist Senna kaum wiederzuerkennen. Schnell kamen die Gerüchte auf, sie hätte etwas an sich machen lassen.

Vorwürfe, gegen die sich Promis oft wehren. Doch Senna Gammour ist da anders. Sie steht dazu, dass sie sich im Internet von einer anderen Seite zeigt. Und auch vor Eingriffen beim Beauty-Doc schrecke sie schon lange nicht zurück. „Ich gehe damit ganz offen um“, beteuert die Frankfurterin im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“.

Senna Gammour war im „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Foto: Screenshot Sat.1

„Ja ich bin künstlich, aber ich habe einen natürlichen Charakter. Ich glaube, das reicht doch, oder? Lasst doch jeden machen, wie er will“, so Senna über die herabwertenden Kommentare fremder Menschen.

„Das mag ich so an dir, dass du einfach offen mit den Themen umgehst. Man kann dich im Prinzip alles fragen“, entgegnete Alina Merkau daraufhin.

Senna Gammour vergleicht Mandy Capristo mit IHR

Dass Senna Gammour ihre Bilder immer wieder bearbeitet und dabei sogar ihre eigenen Gesichtszüge verändert, sei eine natürliche Reaktion darauf, dass man auf Instagram eben nur das „Makellose“ zeigen wolle, erklärte die 40-Jährige. „Wenn Instagram mir diese Filter zur Verfügung stellt, dann benutze ich sie auch. Wenn ihr mir die wegnehmt, dann benutze ich sie auch nicht mehr“, scherzte Senna.

Als Beispiel dafür, dass viele Stars dem Schönheitswahn unterliegen, führte Alina Merkau auch Instagram-Posts der Kardashians vor. Vor allem Khloé Kardashian ist dafür bekannt, dass sie ihr Gesicht mithilfe von Apps komplett bearbeitet. Bei diesem Anblick konnte Senna Gammour nur noch an eine Frau denken: „Oh mein Gott, ich habe gedacht, das wäre Mandy! Ich schwöre bei Gott, ich dachte, das wäre Mandy.“

Realitystar Khloé Kardashian erinnerte Senna an ihre ehemalige Bandkollegin Mandy Capristo. Foto: Screenshot Sat.1

Dass das Ex-Girlgroup-Mitglied nach so vielen Jahren noch immer an ihre Monrose-Kollegin denkt, haben wohl die wenigsten Zuschauer erwartet. Zwischen Mandy Capristo und Senna Gammour herrschte zwischenzeitlich Krisenstimmung. Ob der Kommentar also nur eine harmlose Bemerkung oder ein versteckter Seitenhieb war, bleibt fraglich.

