„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 hat was zu verkünden – Zuschauer können es nicht glauben

Diese Verkündung lässt die Zuschauer vom Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ ausrasten. Drei Wochen mussten die Fans des Morgenshow-Formats warten, jetzt ist es soweit.

Auf Instagram lässt das Social-Media-Team vom „Frühstücksfernsehen“ die Katze aus dem Sack: SIE ist zurück.

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 macht wichtige Verkündung – SIE ist zurück

Das Team beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ hat Spaß. Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Mit SIE ist keine Geringere als Moderatorin Marlene Lufen gemeint. Der „Frühstücksfernsehen“-Star war ein paar Wochen nicht bei Sat.1 zu sehen. Genoss ein paar freie Urlaubstage daheim. Am Montag verkündet Sat.1 dann endlich Marlenes Rückkehr.

-----------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

-----------------

„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer aus dem Häuschen

Mit dabei an ihrer Seite diese Woche: „Frühstücksfernsehen“-Kollege Chris Wackert. Und die beiden Moderatoren freuen sich riesig über ihre gemeinsame Arbeit vor der Kamera in den nächsten Tagen, machen Selfies und jubeln lauthals. „Selfie-Time!!! Marlen Lufen und Chris Wackert starten mit bester Laune in die neue Woche! Wir wünschen euch einen wundervollen Montag!“, heißt es auf Instagram.

Die Zuschauer finden es toll:

„Ihr seid der Haaaaammeeeerrrr…. Macht jeden Blödsinn mit“

„Dreamteam“

„Schön, dass Marlene wieder da ist“

Bei so netten Willkommens-Worten haben die beiden doch glatt noch mehr mehr Spaß.

------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“: Klare Ansage im Live-TV – „Das darfst du nicht sagen“

„Frühstücksfernsehen“: Annika Lau findet deutliche Worte – „Das ist unerträglich“

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 macht große Ankündigung – Moderator findet ernste Worte „Wir leiden wirklich sehr“

------------------

Und was sind schon drei Wochen Urlaub gegen nette Sendezeit beim „Frühstücksfernsehen“?! Marlene Lufen zumindest ist happy, wieder arbeiten zu können, wie sie bei Instagram verrät: „ Drei Wochen Zuhausesein genossen, jetzt freue ich mich umso mehr auf‘s Frühstücksfernsehen am Montag!“

Während Marlene und Chris beinahe Freudentränen haben, kommen Sat.1-Kollegin Vanessa Blumhagen ganz andere Tränen. Warum, liest du hier >>> (jhe)