„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Gast völlig von der Rolle – „Was mache ich hier?“

Na was war denn da los im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1? Studiogast Gülcan Kamps stellte sich sogar die Frage: „Was mache ich hier?“

Dass es im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1 mal lustig, mal kurios, mal schlüpfrig zugeht, ist kein Geheimnis. Auch diese Woche hat sich die Redaktion wieder so einiges ausgedacht, um die Zuschauer schon früh morgens zu bespaßen.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Moderator hat diese Vermutung

Moderator Lukas Haunerland erklärt: „Ich hab am Wochenende gelesen, dass man Luftballons nicht mit dem Mund aufblasen soll, da ist ganz viel gefährliches Plastik dran. Dann sterben wir alle.“ Mit der Pumpe gehe es schneller - und sei gesünder, so der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderator.

Ob das wirklich stimmt? Das will der „Frühstücksfernsehen“-Moderator gemeinsam mit seinen Kollegen und Gast Gülcan Kamps testen. Die Damen pumpen, die Männer blasen die Luftballons mit dem Mund auf.

Studiogast Gülcan Kamps: „Was mache ich hier?“

So weit so gut. Gülcan sieht ungläubig drein. „Was mache ich hier?“, will sie von den Moderatoren wissen. Dennoch: „Ich finde, man sollte bei jedem Spaß mitmachen“, so die 37-Jährige.

Gülcan Foto: imago images / Sven Simon

Tatsächlich waren die Frauen mit den Pumpen am Ende erfolgreicher: Der Luftballon von Moderatorin Karen platzte als Erstes. Und: Während sie sich über Gülcans neue Lieblingssportart unterhielten, sind die beiden Männer vollkommen außer Puste.

Sex-Talk zur frühen Stunde – „Schämen Sie sich!“

Erst vor Kurzem sorgte das „Frühstücksfernsehen“ wegen eines Sex-Talks zu früher Stunde für Aufsehen. Die Moderatoren teilten lustige Sex-Fakten. Lukas Haunerland stellte einige interessante Studien vor. Hier mehr dazu>>> (cs)

Das „Frühstücksfernsehen“ läuft montags bis freitags von 5.30 bis 10 Uhr bei Sat.1.