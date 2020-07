Frühstücksfernsehen (Sat.1): DAS ist selbst Daniel Boschmann zu heiß – „Möchte mit der nächsten Moderation nichts zu tun haben“

Frivol, lustig, informativ. So könnte man das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ wohl in drei Worten am besten beschreiben.

Am frühen Morgen kommen bei Sat.1 auch mal Themen auf den Tisch, die man am frühen Morgen so wohl eher nicht erwartet hatte. Von Schnaps-Eis bis Sex-Talk, das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ macht nur vor sehr wenigem halt.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: DIESES Thema ist selbst Daniel Boschmann zu heiß

Das sollten Daniel Boschmann und Marlene Lufen auch am frühen Mittwochmorgen wieder einmal beweisen. Da ging es nämlich um ein Thema, das selbst dem erfahrenen „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann ein wenig zu heiß war.

Die Frühstücksfernsehen-Moderatoren Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Foto: imago images

„Ich möchte mit der nächsten Moderation nichts zu tun haben“, kündigte der 39-Jährige wohlweislich an. Drum nahm ihm Marlene Lufen aus der Pflicht und sprach selbst über das Thema, dass Boschmann so rot hinter den Ohren werden ließ. „Pussy-Yoga“.

------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“ Sat.1: Alina Merkau offen – „Ich bin ...“

Frühstücksfernsehen Sat.1: Alina Merkau gibt intimen Einblick – „Ehrlich gesagt..."

Frühstücksfernsehen-Moderatorin zeigt sich ultrasexy – Baywatch kann einpacken

------------

„Frühstücksfernsehen“ stellt Pussy-Yoga vor

Der neue Trend im Fitnessbereich soll dem „Beckenboden ein neues Hoch“ bescheren, sondern auch für ein besseres Sexleben sorgen.

--------------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Seit dem 1. Oktober 1987 läuft das Morgenmagazin von Sat.1

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren und Moderatorinnen: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

---------------------------------

Bessere Orgasmen und mehr Lust auf Sex verspricht die 40-jährige „Pussy-Yoga“-Trainerin beim „Frühstücksfernsehen“. Die Technik ist ähnlich wie beim Yoga selbst. So können einzelne Techniken schon auf herkömmlichen Gegenständen wie Stühlen praktiziert werden. Fünf Minuten Pussy-Workout am Tag sollen dabei schon reichen.

-------------

Das ist Daniel Boschmann:

Daniel Boschmann wurde am 14. Oktober 1980 in Hildesheim geboren

Seit 2012 ist Daniel Boschmann bei Sat1 und ProSieben

------------

Was genau du tun musst, siehst du im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“.

Alina Merkaus Kollegin Marlene Lufen zeigte sich bei Instagram kürzlich ganz privat. In ihren heimischen vier Wänden hat sie ein Video gedreht, das die Fans fassunglos machte.