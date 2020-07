Frühstücksfernsehen (Sat.1): DIESES Thema ist selbst Daniel Boschmann zu heiß – „Möchte damit nichts zu tun haben“

Frivol, lustig, informativ. So könnte man das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ wohl in drei Worten am besten beschreiben.

Hier kommen auch mal Themen auf den Tisch, die man am frühen Morgen so wohl eher nicht erwartet hatte. Von Schnaps-Eis bis Sex-Talk, das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ macht nur vor sehr wenigem halt.

Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: DIESES Thema ist selbst Daniel Boschmann zu heiß

Die Frühstücksfernsehen-Moderatoren Daniel Boschmann und Marlene Lufen. Foto: imago images

Das sollten Daniel Boschmann und Marlene Lufen auch am frühen Mittwochmorgen wieder einmal beweisen. Da ging es nämlich um ein Thema, das selbst dem erfahrenen „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann ein wenig zu heiß war.

„Ich möchte mit der nächsten Moderation nichts zu tun haben“, kündigte der 39-Jährige wohlweislich an. Drum nahm ihm Marlene Lufen aus der Pflicht und sprach selbst über das Thema, dass Boschmann so rot hinter den Ohren werden ließ. „Pussy-Yoga“.

„Frühstücksfernsehen“ stellt Pussy-Yoga vor

Der neue Trend im Fitnessbereich soll dem „Beckenboden ein neues Hoch“ bescheren, sondern auch für ein besseres Sexleben sorgen.

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Seit dem 1. Oktober 1987 läuft das Morgenmagazin von Sat.1

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren und Moderatorinnen: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

Bessere Orgasmen und mehr Lust auf Sex verspricht die 40-jährige „Pussy-Yoga“-Trainerin beim „Frühstücksfernsehen“. Die Technik ist ähnlich wie beim Yoga selbst. So können einzelne Techniken schon auf herkömmlichen Gegenständen wie Stühlen praktiziert werden. Fünf Minuten Pussy-Workout am Tag sollen dabei schon reichen.

Was genau du tun musst, siehst du im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“.

