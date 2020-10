„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 verkündet große Neuerung – „Der Oberknaller“

Huch, was ist das denn? Das werden sich sicher einige Zuschauer vom „Frühstücksfernsehen“ am Montagmorgen gedacht haben, als sie die Sat.1-Sendung sahen. Denn in der Show war fast nichts mehr so wie zuvor.

Bereits Stunden vor der Ausstrahlung machte es Sat.1 spannend und kündigte auf dem „Frühstücksfernsehen“-Instagram-Kanal an, dass das Studio einen völlig neuen Look erhält. In den frühen Montag-Morgenstunden konnten die Fans schließlich das Resultat des Studio-Make-overs sehen.

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Sendung überrascht im völlig neuen Look

Erst gab es via Instagram-Story einen ersten Vorgeschmack vom neu designten TV-Studio, später dann sogar ein selbstgedrehtes Video vom „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren-Paar Daniel Boschmann und Karen Heinrichs.

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

„Das ist hier der Oberknaller, Leute. Wir sind live im Fernsehen und live bei Instagram“, lässt Daniel Boschmann verlauten. Wenige Minuten später führen die Moderatoren ihre Instagram-Fangemeinde durch das Studio. Und da wurde ordentlich umdekoriert!

Die Vorbereitungen auf den neuen Look beim Frühstücksfernsehen liefen bereits Stunden vorher. Foto: Instagram/ Frühstücksfernsehen

Neue Farbe an den Wänden in Knalltönen, neuer Teppich, neue Sessel und neue Bilder. „Die Kunst an den Wänden habe ich nicht ganz verstanden“, muss Daniel Boschmann allerdings anmerken.

„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer reagieren aufs Studio-Umstyling

Doch den Zuschauern gefällt’s offenbar. Sie kommentieren unter anderem auf Instagram: „Guten Morgen ihr Schnuggis, Studio sieht super aus die Farbe der Küche ist ein Knaller.“ Oder: „Sieht alles richtig schön aus!!!!!!“

Da macht die Arbeit für das „Frühstücksfernsehen“-Team doch gleich viel mehr Spaß.

