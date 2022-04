„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer flippen aus – „Ich könnte laut schreien“

Uiuiui, beim „Frühstücksfernsehen“ gab es in dieser Woche statt Brötchen und Obst wohl Clowns zum Frühstück. Anders kann man sich die blendende Laune in der Sat.1-Morgenshow wohl nicht erklären.

Denn so viel gelacht wie in diesen Tagen wurde am frühen Morgen schon lange nicht mehr. Woran das lag? Das zeigt nun ein kurzes Video, dass das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ bei Instagram hochlud.

„Frühstücksfernsehen“: Blendende Laune bei Sat.1

Darin zu sehen: Gleich zwei witzige Szenen. In der ersten ging es um die Beauty-Routine von US-Megastar Jennifer Lopez. Die hat nämlich rein zufällig denselben Ablauf im Bad wie „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs.

Oder war es etwa umgekehrt? „Ich habe gestern festgestellt, dass ich die gleiche Beauty-Routine wie J.Lo habe“, berichtet Heinrichs. Doch was bedeutet das? Nutzt sie nun 250 verschiedene Mittelchen und Tinkturen, um ewig jung zu bleiben?

Das sind die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren:

Marlene Lufen (1997 – 2000, seit 2006)

Karen Heinrichs (seit 2007)

Matthias Killing (seit 2009)

Alina Merkau (seit 2014)

Christin Wackert (seit 2016)

Daniel Boschmann (2016 – 2018, seit 2019)

Ganz im Gegenteil. Die Sängerin nutzt nämlich lediglich Wasser für ihre Gesichtswäsche. Irre. Das dachte sich auch Daniel Boschmann. „Ich habe auch die gleiche Beautyroutine wie J.Lo stelle ich fest“, lacht der 41-Jährige.

„Frühstücksfernsehen“-Zuschauer begeistert – „Mich baut diese tolle Sendung Tag für Tag neu auf“

Und damit nicht genug. Bei der Anmoderation eines „The Voice Kids“-Themas flossen Tränen. Vor Lachen. Denn das Wort „Titelaspiranten“ wollte Karen Heinrichs einfach nicht über die Lippen kommen. Die Zuschauer jedenfalls waren begeistert.

„Ich könnte laut schreien. Diese drei sind unschlagbar. So eine Herzlichkeit untereinander und so witzig. Mich baut diese tolle Sendung Tag für Tag neu auf“, so eine Followerin bei Instagram. Und eine Weitere ergänzt: „Diese Kombi ist einfach nur toll. Danke, dass ihr mich immer zum Lachen bringt.“

