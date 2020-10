„Frühstücksfernsehen“: Geständnis in Liveshow – DAS wusstest du noch nicht über Daniel Boschmann

View this post on Instagram

Heute wir haben wir viel über unsere Moderatoren gelernt. @karen_heinrichs chillte früher immer an der Bushaltestelle, @lukashaunerland wurde Nudeljunge genannt, während Boschi ganz strategisch die Freundschaftsbücher der Mädchen eroberte. Interessant.😂 Hattet ihr früher auch Freundebücher?🧐 #sat1 #sat1ffs #sat1frühstücksfernsehen