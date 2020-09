„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann plaudert versehentlich Backstage-Geheimnis aus – „Ich darf das gar nicht sagen“

am 30.09.2020 um 08:37

Das Team vom Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ zeichnet vor allem eine Sache aus: Spaß auch hinter den Kulissen. Und so werden die eingefleischten Fans des Formats fast täglich Zeugen lustiger Momentaufnahmen aus dem TV-Studio an der Berliner Fernsehwerft.

Doch was „Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann jetzt backstage über eine Kollegin ausgeplaudert hat, wird für sie wohl ausnahmsweise mal gar nicht lustig gewesen sein.

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann verrät versehentlich Geheimnis

Der Sat.1-Moderator verrät am Dienstag zwischen den Drehpausen nämlich ein Geheimnis, das eigentlich niemand wissen sollte. In der Instagram-Story der Morgensendung klärt er seine Zuschauer auf:

„Ich habe gerade unserer Regisseurin gefragt, ob sie eine dumme Nuss ist, weil sie wieder mit dem Rauchen angefangen hat. Aber ich darf das gar nicht offiziell auf Instagram sagen, oder? Pech gehabt!“, so der „Frühstücksfernsehen“-Star dreist.

----------------------------

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

----------------------------

Frühstücksfernsehen: Daniel Boschmann im Backstage-Bereich. Foto: Instagram/ Frühstücksfernsehen

Eine andere Kollegin aus dem Off will schließlich von besagter Regisseurin wissen: „Wie lange hast du denn nicht geraucht?“

„Frühstücksfernsehen“: Dreiste Masche von Daniel Boschmann

Eine direkte Antwort bekommt sie nicht von ihr. Weil Daniel Boschmann ihr zuvorkommt. Neckisch lässt er verlauten: „Ja sie hat’s mal versucht eine Woche, verzweifelt.“

----------------------------

----------------------------

Ohje, ob da jetzt böses Blut unter den Kollegen herrscht? Erfreut wird die „Frühstücksfernsehen“-Regisseurin zumindest nicht sein…

Auch Daniel Boschmann selbst war vor einigen Tagen alles andere als erfreut, als ihm ein Brief aus Rom ins Haus flatterte. Der TV-Moderator ist tatsächlich in einen Justiz-Skandal verwickelt. Was genau vorgefallen ist, liest du hier >>>