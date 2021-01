„Frühstücksfernsehen“: Klare Ansage an Boschi – „So darfst du aber nicht im Fernsehen sitzen!“

Was ist das Schönste am Homeoffice? Richtig, endlich weg mit den strengen Bekleidungsvorschriften. Statt Anzug und Krawatte heißt es nun bei vielen Arbeitnehmern Jogginghose und Pullover. Doch Homeoffice ist nicht jedem vergönnt. Die Moderatoren des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ beispielsweise können nur schwerlich ihren Job aus den heimischen vier Wänden heraus erledigen.

Sie müssen sich also ordentlich zur Arbeit anziehen. Ein Fakt, den vor allem „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann nicht immer nur glücklich zu machen scheint.

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann bekommt Jogger-Verbot im Studio

Die Moderatoren und Moderatorinnen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: Sat.1/Marc Rehbeck

So berichtet er seiner Kollegin Alina Merkau am Dienstagmorgen, dass er ja im Jogger zur Arbeit gekommen sei. In der Maske bekam er dann jedoch eine klare wie enttäuschende Ansage. „Dann hieß es aber, so darfst du nicht im Fernsehen sitzen“, so der „Frühstücksfernsehen“-Moderator.

----------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder prominente Gäste zu Besuch

----------------------------

Ärgerlich. Dafür hatte Boschi aber die perfekte Überleitung zum nächsten Thema gefunden. Darin ging es nämlich um die neuesten Jeanstrends 2021. Und welch Überraschung: Dabei war auch ein Trend zu sehen, der Daniel Boschmann durchaus Freude bereiten dürfte.

„Frühstücksfernsehen“: Ist das die Lösung für Daniel Boschmann?

Bei Männern soll nämlich laut der „Frühstücksfernsehen“-Modeexpertin der Trend wieder hin zu Sweatjeans gehen. Also quasi Jogginghosen aus Jeansstoff. Vermutlich die perfekte Lösung für Daniel Boschmann. Wir werden also die Augen offen halten, wann Boschi das erste Mal im Jeans-Jogger im „Frühstücksfernsehen“ sitzt.

---------------------------------------------------------------

--------------------

Im Jogger machen auch die zahlreichen sportlichen Wettkämpfe im „Frühstücksfernsehen“ sicherlich mehr Spaß. Auch wenn die manchmal etwas ausarten. Wie zum Beispiel in diesem Fall.