Frühstücksfernsehen: Moderator Chris Wackert wird permanent was gefragt – dann hat er genug „Lasst es!“

Es ist eines der beliebtesten Morgenmagazine in Deutschland: das Frühstücksfernsehen. Umso weniger verwunderlich ist es, dass auch die Moderatoren eine große Fanbase haben.

Einer von ihnen ist Chris Wackert. Der Frühstücksfernsehen-Star hat sich jetzt mit einem wichtigen Thema an seine Fans gewandt und appelliert an seine Follower.

Frühstücksfernsehen: Chris Wackert appelliert an Follower

In einer kurzen Botschaft bei IG-TV erzählt er, er habe am Wochenende eine Fragerunde bei Social Media veranstaltet. „Eine Frage ist besonders viel gekommen: 'Wann bekommt ihr endlich ein Kind?'“, so der Frühstücksfernsehen-Moderator.

Daraufhin habe er kurz erklärt, dass er die Frage nicht beantworten wolle - und zahlreiche Nachrichten von Frauen und Männern bekommen, die ebenfalls ständig nach der Kinderplanung gefragt werden.

---------------

Das ist Chris Wackert:

geboren 1989 in Wiesbaden als Christian Zacharias Wackert

er ist Fernsehmoderator

in Hamburg studierte er Sportjournalismus und Medienwissenschaft

seit 2016 ist er beim Frühstücksfernsehen

seit August 2019 ist er mit der RTL-Moderatorin Stephanie Brungs verheiratet

---------------

Frühstücksfernsehen-Moderator: „Leute, lasst es“

Er erklärt: „Liebe Leute da draußen, die diese Frage gerne und oft stellen, entweder im Bekanntenkreis oder an Personen des öffentlichen Lebens: Lasst es. Ihr wisst nicht, was hinter der Antwort eventuell steckt.“

Frühstücksfernsehen-Moderator Chris Wackert und seine Ehefrau Stephanie Brungs. Foto: IMAGO / eventfoto54

Und weiter sagt Chris Wackert: „Ihr wisst nicht, ob das Paar sich dazu entschieden hat, keine Kinder zu kriegen. Ihr wisst aber auch nicht, ob der Mann gar nicht in der Lage dazu ist, Kinder zu kriegen. Ihr wisst nicht, ob die Frau eventuell nicht in der Lage ist, Kinder zu kriegen.

Oder es tödliche Erbkrankheiten in der Familie gibt. Es kann so unglaublich viel sein, was dahintersteckt. Unglaublich vieles, was das Paar belastet, wenn es sich immer wieder damit beschäftigen muss, weil diese Frage ständig gestellt wird.“

--------------------

Nur weil eine Frau ein bisschen zugenommen habe, sei das noch lange kein Grund zu sagen: „Ich frage sie jetzt nach ihrem Schwangerschaftsstand.“

+++ Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen: Corona-Sendung sorgt für Diskussionen – „Kompletten Sender an Schwurbler verloren“ +++

Der Frühstücksfernsehen-Moderator appelliert: „Leute, lasst es. Seid damit sensibel. Habt Respekt vor den Menschen, habt Respekt vor den Paaren. Es geht nicht darum, dass man als Mensch Interesse an anderen hat.“ (cs)