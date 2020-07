„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Frau wird in Hotel geführt – unangenehm, wer dort auf sie wartet

Damit hatte Lisa aus Potsdam wohl nicht gerechnet, als sie von Sat.1 in ein Berliner Hotel gelotst wurde. Mit einer Augenbinde um den Kopf führten Mitarbeiter der Produktion die 29-Jährige in einen abgetrennten Bereich, wie am Dienstagmorgen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu sehen war.

Doch wer wartete dort auf die junge Frau und vor allem: Warum die ganze Show? Das wird klar, als ihr die Binde vom Kopf genommen wird.

„Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1: Unangenehmes Zusammentreffen in einem Berliner Hotel

Vor ihr sitzt niemand Geringeres als Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels. Und das nicht unbedingt in friedlicher Mission. Laura gehört nämlich zu den Menschen, die Cathy Hummels gegenüber nicht besonders freundlich gesinnt waren. Als diese auf Instagram über ihr Magenleiden gesprochen hatte, hatte Laura ihr einen mehr als unfreundlichen Kommentar hinterlassen. Cathy spricht in diesem Zusammenhang sogar von Hate.

So schrieb Laura unter dem Post der 32-jährigen Gattin von BVB-Star Mats Hummels: „Dein Ernst, du heulst nur wegen einer Magenspiegelung oder Darmspiegelung? Andere haben viel schlimmere Eingriffe und haben danach Langzeitschäden. Wie lächerlich du bist.“

+++ „Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau ganz privat – sie will ... +++

„Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1: Cathy Hummels konfrontiert ihre Haterin

Einen Angriff, mit dem Cathy ihre Haterin nun konfrontiert. „Ich kann nicht verstehen, warum die das machen. Warum befriedigt sie Hate so sehr? Das, was die machen, ist nicht mutig. Das ist feige. Weil sie ganz oft anonym sind, kein Foto von sich drin. Sie haben ihre Profile gesperrt, aber lassen sich auf deinem aus“, echauffierte sich die Moderatorin noch vor dem eigentlichen Treffen.

-------------------

Das ist Cathy Hummels:

geboren wurde sie am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“

------------------

Als sie dann jedoch auf ihre Kontrahentin traf, blieb die große Konfrontation aus. Und doch, Laura war das Zusammentreffen sichtlich unangenehm. Im freundlichen Ton sprachen Laura und Cathy über die miese Aktion bei Instagram. Und Laura erklärte auch, wieso sie sich zu diesem Kommentar hat hinreißen lassen.

-------------------

Weitere News zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels überrascht mit verrücktem Outfit – im Schlafanzug zum...“

Cathy Hummels teilt irres Bikini-Bild – „Größter Fail meines Lebens...“

Cathy Hummels: Sohn Ludwig gibt ihr DIESEN irren Namen – „Vielleicht wegen ...“

-------------------

Haterin erklärt ihre Attacke

„Ich bin selber nicht gesund“, erklärt die 29-Jährige. „Ich habe zwei ganz krasse Autoimmunkrankheiten, mit denen der Alltag einfach nicht leicht ist“, so Laura weiter. So würde sie auch nicht oft bei Instagram kommentieren. Aber: „Es hat mich deshalb so bewegt, weil ich es mit mir verglichen habe.“

Natürlich tut ihr der Angriff leid. Und so konnten die beiden Frauen am Ende noch ein gemeinsames Selfie machen. Schön, wie sich dann doch alles klärt.

Eine deutlich positivere Resonanz auf ihre Arbeit bekam Cathy Hummels von Ehemann Mats Hummels. Als sie ihm von ihrem Moderationsjob bei „Kampf der Realitystars“ berichtete, sagte er ganz offen...