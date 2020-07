„Frühstücksfernsehen“ Sat.1: Alina Merkau ganz offen – „Ich bin ...“

Sie gehört zu den beliebtesten Gesichtern vom „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1.

Alina Merkau moderiert in dieser Woche wieder gemeinsam mit ihrem Kollegen Matthias Killing das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1. Und das bedeutet für die beiden neben den Nachrichten des Tages auch wieder: neue Herausforderungen, Spaß und interessante Fragerunden.

Und bei einer dieser Fragerunden hat „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau ein Geheimnis verraten.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau enthüllt Geheimnis

Einen ersten Vorgeschmack auf die Fragerunde gibt bereits ein Instagram-Post vom „Frühstücksfernsehen“: Darauf zu sehen ist Alina Merkau, das Gesicht zu einem Schrei verzogen, ihr rechtes Bein kickt sie nach vorne. Dazu der Kommentar: „Ist sie Kim Possible in bunt oder doch Karate Kid?“

Das ist das Sat. 1 Frühstücksfernsehen

Seit dem 1. Oktober 1987 läuft das Morgenmagazin von Sat. 1

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau verrät ihren Fans. Foto: imago images

Wenn es nach der Moderatorin geht, dann ist sie wohl eher nichts davon. Wenig später wird Alina Merkau in der Instagram-Story nämlich gefragt, welche Extremsportarten denn etwas für sie sind.

Da fängt sie glatt an, ein bisschen zu scherzen. „Tennis,...mal so ein wildes Tennisspiel oder mal so ganz verrückt golfen“, das wäre doch etwas für sie.

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in West-Berlin geboren

Sie arbeitet als Radio- und Fernsehmoderatorin

Seit Oktober 2014 moderiert Merkau das Sat.1-Frühstücksfernsehen

Aber Spaß beiseite. „Ich bin tatsächlich überhaupt nicht die Fun-Sport-Frau“, gibt sie offen zu. Die 34-Jährige könne zwar snowboarden, andere, ausgefallenere Sportarten stünden bei ihr aber nicht so auf dem Plan.

Alina Merkau ist im Winter sportlich unterwegs

Dass sie den Wintersport mag, hat sie auch immer wieder bei Instagram gezeigt. Bilder in verschneiten Landschaften, unter denen sie vom Schlittenfahren und Schneewandern erzählt, hat sie zur kalten Jahreszeit fleißig mit ihren Fans geteilt.

Unter einem der Fotos schreibt sie auch etwas von Sport: „Nach dem Sport einfach nur aus dem Fenster schauen und Schneeflocken beobachten. Entschleunigen“.

