„Frühstücksfernsehen“: Überraschung am Morgen – „Was macht der eigentlich hier?“

Na hallo, was ist denn hier los? Damit hatte Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft am Montag wohl nicht gerechnet.

Denn kaum hatte die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin der Welt von ihrem zweiten Kind erzählt, war Moderations-Kollege Daniel Boschmann verschwunden. Am Dienstag fehlte von dem Moderator jede Spur.

Wo ist nur Daniel Boschmann?

„Frühstücksfernsehen“: Warum fehlt Daniel Boschmann am Mittwochmorgen?

Da war auch Alina Merkau verwundert, schließlich saß auf einmal Chris Wackert auf der Couch neben ihr.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau. Foto: SAT.1 / Claudius Pflug

Bei Instagram schrieb das „Frühstücksfernsehen“: „Bei dem farbenfrohen Outfit sind alle Augen auf Chris Wackert gerichtet! Aber: Was macht der eigentlich hier? Das fragt sich auch Alina Merkau! Im Studio wird stark gemunkelt, wo denn Daniel Boschmann ist...“

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder Prominente zu Gast

Wo er denn nun wirklich ist, das ließ das „Frühstücksfernsehen“ bislang unbeantwortet. Chris Wackert jedoch hat da so eine Vermutung: „Ich vermute, er ist gestern bei Masked Singer aufgetreten. Ich kann es nur nicht beweisen. Es gibt Indizien, aber mehr leider auch nicht.“

„Frühstücksfernsehen“: Singt Daniel Boschmann bei „The Masked Singer?

Eine Theorie, die Alina Merkau nicht so ganz unterstützen möchte. „Ich muss sagen, dass auch einige Dinge dagegensprechen“, so die Moderatorin. Und weiter: „Ich war mir ja fast sicher, aber Boschi sagte dann immer: 'Alina, ich würde dich nicht anlügen. Du wüsstest es.'“

Was jedoch dubios ist: Nächste Woche soll Chris Wackert am Mittwoch wieder für ihn einspringen. Das Rätselraten geht also weiter.

Unter der Maske vom Einhorn versteckte sich Boschi auf jeden Fall nicht – denn darunter war dieser Sportstar.