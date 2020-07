„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau testet Gymnastik-Übung – sie hätte besser kein Kleid angezogen

Beim Sport ist die richtige Kleidungswahl alles. Wer beim Laufen unbequeme Schuhe trägt, bekommt Blasen, wenn die Hose beim Klettern zu groß ist, kann das zu bösen Verletzungen führen. Und auch bei Gymnastik-Übungen, wäre eine Leggins oder Ähnliches angebracht. Das musste nun auch Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau feststellen.

Die 34-jährige Berlinerin stellte sich am Dienstag für den Beitrag von Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Reporterin Charlotte Karlinder zur Verfügung. Die wollte erklären, dass auch im Erwachsenenalter Babyposen zu Entspannung und Wohlbefinden führen können.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau macht Babyposen in kurzem Kleid

Das klingt nun erst einmal komisch, aber wir wollen an dieser Stelle erst einmal das ganze Prozedere erklären. So soll es entspannend sein, wenn man die typischen Baby-Posen nachahmt. Sprich: Beine hochheben. Ein bisschen auf dem Boden wippen. So etwas halt.

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

läuft seit dem 1. Oktober 1987 auf Sat.1

Morgenmagazin

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren und Moderatorinnen: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

Auf Instagram veröffentlicht das Team immer wieder intime EInblicke hinter die Kulissen der Show

Klar, dass Alina Merkau das auch ausprobieren muss. Blöd nur, dass die Kleidung der Moderatorin so gar nicht passend für Babyposen ist. Merkau trug statt des typischen Baby-Stramplers nämlich ein kurzes, blaues Kleid. Und was passiert, wenn man mit einem kurzen Kleid die Beine in die Höhe reckt?

„Frühstücksfernsehen“: Das trägt Alina Merkau drunter

Alina Merkau versucht sich als Baby. Foto: Screenshot Sat.1

Richtig, Frau gibt mehr Preis, als sie eigentlich wollte. Bei Alina Merkau waren das hautfarbene Spankx. Doch die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nahm es mit Humor. Voller Einsatz für das „Frühstücksfernsehen“ also.

Auch am Montagmorgen moderierte Alina Merkau das „Frühstücksfernsehen“. Dort verriet die Moderatorin ganz offen: „Ich will ehrlich sein...“