Frühstücksfernsehen (Sat.1): Alina Merkau mit ganz intimen Einblick – „Ehrlich gesagt..."

Moderatorin Alina Merkau scheut sich nicht davor, Fans und Fernsehzuschauern vom Frühstücksfernsehen (Sat.1) auch mal intime Einblicke in ihr Privatleben zu gewähren.

So nahm die Moderatorin vom Frühstücksfernsehen (Sat.1) beispielsweise in ihrem „Baby Blog" bei Youtube kein Blatt vor den Mund. Erzählte von der Geburt, den Nächten mit dem Baby und davon, wie sich der Körper durch eine Schwangerschaft verändert.

Und jetzt sorgt ein ganz intimer Instagram-Post der Moderatorin bei den Fans für Begeisterung.

Frühstücksfernsehen (Sat.1): Alina Merkau gibt intimen Einblick

Alina Merkau vom „Frühstücksfernsehen“. Foto: imago images

Denn dort spricht Alina Merkau ganz offen über ihre Beziehung zu Rael Hoffmann. Denn die beiden feiern am Freitag einen ganz besonderen Jahrestag – den siebten! So lange gehen die beiden schon gemeinsam durchs Leben. Erst zu zweit, und seit August 2016 Hand in Hand mit Töchterchen Rosa.

Für Alina Merkau ist der Jahrestag Anlass genug, mit den Fans auch ein ganz privates und besonderes Foto zu teilen. Denn wer bei ihrem neusten Instagram-Post nach rechts klickt, der sieht im Slide das allererste Foto des Paares. Schwarz weiß, leicht verschwommen, aber doch ganz romantisch. Rael Hoffmann hält das Gesicht seiner Freundin in den Händen und küsst sie zärtlich... oder doch leidenschaftlich?

--------------------------------

Mehr Promi-Themen:

Bares für Rares: Verkäufer bieten berühmte Rarität an – Horst Lichter hat üblen Verdacht

Pietro Lombardi: Öffentliche Beichte – „Ich bin..."

Royals: Insider sicher – nach dem Tod von Queen Elizabeth II. lüftet Charles DIESES uralte Geheimnis

--------------------------------

Alina Merkau ganz offen: „Ehrlich gesagt waren..."

Denn die 34-Jährige gesteht ganz offen: „Ehrlich gesagt waren die Fotos der ersten Jahre auch eher wild". So, wie ihre Beziehung. Denn die beiden fackelten damals nicht lang, wie Alina Merkau verrät. Schon nach drei Monaten seien sie zusammengezogen. Nach drei Jahren kam dann Töchterchen Rosa zur Welt.

Und seit zwei Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. Seinerzeit fand die Trauung übrigens still und heimlich beim Standesamt statt. Erst zwei Wochen später ließ sie die Bombe bei Instagram platzen und verkündete die Hochzeit.

+++Frühstücksfernsehen (Sat.1): Moderator packt jetzt aus – „Es passiert nicht oft, aber..."+++

--------------------------------

Das ist das Sat. 1 Frühstücksfernsehen

Seit dem 1. Oktober 1987 läuft das Morgenmagazin von Sat. 1

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

--------------------------------

+++Sat.1 Frühstücksfernsehen: Alina Merkau spricht über ihre Beine - plötzlich kommt DIESER peinliche Sexspruch+++

All das zeichnet ihre Liebe eben aus, macht die 34-Jährige deutlich. Denn die beiden sind, so schreibt sie es in ihrem neusten Post, eben „wie Wind und Meer".