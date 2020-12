Alina Merkau will eine Pause bei Social Media einlegen. Doch es kommt anders.

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau kündigt Pause an – plötzlich klingelt es an der Tür und es kommt anders

Eigentlich wollte „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau ein paar ruhige Tage mit ihrer Familie genießen. Abseits von Social Media und den Kameras, die sie fast täglich im Sat.1-Studio begleiten.

Alina Merkau hielt sich deshalb zuletzt schon zurück, was das Posten von Inhalten auf Instagram anging. Doch ein Klingeln an der Haustür bringt jetzt für den „Frühstücksfernsehen“-Star alles durcheinander.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau kündigt Pause an

Die 34-Jährige erklärt ihren Fans auf Instagram zunächst den Grund für ihre angestrebte Social-Media-Pause.

„Ich melde mich auch mal wieder nach drei Tagen. Auf Social Media würde man sagen 500 Tage. Aber ich habe mich ein bisschen bei Social Media rausgenommen und werde das auch in den nächsten Weihnachtstagen tun“, so Alina in ihrer Instastory.

----------------------------

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen immer wieder mehr oder weniger prominente Gäste zu Wort

----------------------------

Und weiter: „Weil ich das gerade so doll genieße mit der Family zu Hause, niemanden treffen zu müssen und zu können. Die Ruhe… Und viel zu essen.“

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau wirft Vorsätze kurz über Bord

Ein beschauliches Weihnachten also, nur im engsten Kreis ihrer Liebsten. Doch eine Sache bringt sie dann doch von ihrem Vorhaben ab: die Türklingel. „Dann klingelt es an der Tür und dann gibt es plötzlich doch noch einen Grund, weshalb ich mich kurz zu Wort melde.“

An der Tür empfängt die „Frühstücksfernsehen“-Beauty nämlich ein Paket von ihrer guten Bekannten Anna Schürrle – Ehefrau von Profifußballer André Schürrle – gefüllt mit allerhand Leckereien, die dennoch gesund sind. Sie stammen aus Annas eigenen kleinen Firma.

Alina Merkau ist Moderatorin im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: imago images / Andre Lenthe

„Liebe Anna, vielen vielen Dank für dieses großartige Paket“, lässt Alina Merkau daraufhin freudig verlauten.

„Frühstücksfernsehen" (Sat.1): Bei diesem Thema wird Alina Merkau traurig – „Nein, das will ich nicht"

Für allerhand Naschereien um die Weihnachtszeit ist im Hause Merkau also gesorgt. Schade nur, dass sie ihre Fans auf Social Media vorerst wohl nicht daran teilhaben lassen wird…

Auch Alinas „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Vanessa Blumhagen hat sich kürzlich erst von ihren Fans verabschiedet – und emotionale Worte verlauten lassen. Hier erfährst du mehr >>> (jhe)