„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau kann's kaum fassen – „Ich raste aus!“

Ach du grüne Neune! Damit hat „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau nun wirklich nicht gerechnet.

Mitten im Sat.1-Morgenmagazin trifft die Berlinerin der Schlag. Prompt wendet sie sich an die Zuschauer des „Frühstücksfernsehens“.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau fällt vom Glauben ab

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ lernt man noch richtig was dazu. Auch Moderatorin Alina Merkau staunt nicht schlecht, als sie während der Aufzeichnung erfährt, dass das Croissant gar nicht aus Frankreich, sondern aus Österreich kommt. Wer hätte das gedacht?

Sat.1-Moderatorin Alina Merkau trifft der Schlag. Foto: IMAGO / Future Image

Mit dieser Erkenntnis wendet sich die 35-Jährige sofort an ihre Follower bei Instagram: „Ich raste aus!“ Tja, so etwas kann das eigene Weltbild ganz schön zerrütten. Schließlich denkt doch jeder von uns beim leckeren Croissant an Frankreich, Paris und den Eiffelturm – ganz bestimmt aber nicht an Österreich, Wien und den Stephansdom.

----------------------------------------

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Neben ihrer Ausbildung beim Radio stand Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

Seit 1996 ist sie im Fernsehbusiness tätig: In der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ spielte sie bis 2004 sogar eine der Hauptrollen

Ihr Volontariat absolvierte sie 2013 beim Radiosender „KissFM“

Seit Oktober 2014 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Alina Merkau ist verheiratet und hat ein Kind

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“: Alina schwärmt von Lukas Haunerland – „Der (Dritt-)Tollste Typ der Welt“

Doch für Croissant-Liebhaberin Alina Merkau kommt es noch besser. Als sie zu ihrem Kollegen Lukas Haunerland rüberläuft, entdeckt sie, dass er bereits Croissants vorbereitet hat. „Ich LIEBE Croissants. Lukas ist der (Dritt-)Tollste Typ der Welt und hat welche besorgt“, berichtet sie aufgeregt in ihrer Instagram-Story.

Beim Blick in die Studio-Küche läuft uns bereits das Wasser im Mund zusammen. Na dann, guten Appetit!

----------------------------------------

----------------------------------------

Oh nein, was ist da denn los? Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sorgte zuletzt für großen Ärger bei seinen Zuschauern. Warum die jetzt sogar zur Konkurrenz RTL wechseln wollen, erfährst du hier.