„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau ganz privat – sie will ...

Die Moderatoren vom „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1 müssen so einiges über sich ergehen lassen.

Ob fiese Spiele oder intimer Talk - beim „Frühstücksfernsehen“ geht es rund. Dieses Mal hat es Moderatorin Alina Merkau erwischt.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau wird ausgefragt

Im Morgenmagazin ging es um die zahlreichen Kinder von Schauspieler Hardy Krüger jr. - acht an der Zahl. Grund genug, um hinter den Kulissen, dem Privatleben der Moderatoren auf den Grund zu gehen.

In der Insta-Story vom „Frühstücksfernsehen“ wird Alina Merkau ausgefragt. Die 34-Jährige hat mit ihrem Ehemann Rael, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, bereits Töchterchen Rosa (4).

Alina Merkau ist Moderatorin beim „Frühstücksfernsehen“ Foto: imago images / Future Image

„Wie sieht es bei dir aus mit noch mehr Kindern?“, wird die Berlinerin gefragt. Zuerst will die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin mit der Sprache nicht herausrücken. Doch dann sagt sie ganz offen: „Also es sind auf jeden Fall noch Kinder in Planung. Oder zumindest eins. Also irgendwann wird noch eins kommen.“ Sie stellt aber sofort klar: „Es ist noch kein Braten im Ofen.“

+++ „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin teilt ultrasexy Bild – „Da kann Baywatch einpacken!“ +++

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing fassungslos

Kollege Matthias Killing sieht Alina Merkau fassungslos an. An ihn gewandt sagt sie daraufhin: „Guck mich nicht so an, kommt schon noch!“

Sofort gibt es Spekulationen. Ist sie etwa doch schon schwanger? Das verneint das „Frühstücksfernsehen“-Gesicht. „Noch nicht jetzt. Ich trinke noch Alkohol.“

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau will nicht ...

Ganz so viele Kinder wie bei Hardy Krüger jr. sollen es aber nicht werden, versichert sie. Acht Kinder könne sie sich nicht vorstellen.

