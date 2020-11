Frühstücksfernsehen (Sat.1): Alina Merkau backstage – dann lässt sie diese Bombe platzen

Fast ganz Deutschland ist aktuell am großen Rätselraten von „The Masked Singer“ beteiligt. Jener Show auf Prosieben, bei der Promis verkleidet auf der Bühne singen und ihre Identität bis zum Rauswurf der Zuschauer nicht preisgeben dürfen. Wer steckt unter den Kostümen, lautet die Frage, die gerade alle beschäftigt .

Jetzt hat „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau bei Backstage-Aufnahmen der Sat.1-Morningshow einen entscheidenden Hinweis gegeben.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau albert backstage rum

Alina Merkau und ihr „Frühstücksfernsehen“-Kollege Daniel Boschmann albern in der Instagram-Story der Sendung fröhlich herum. Überlegen, welche Themen sie in den kommenden Tagen in die Morgenshow noch einbauen können. Daniel Boschmann hat eine Idee: „Wer hat den coolsten Handshake?“ In Zeiten von Corona allerdings nicht sehr vorteilhaft, oder?

----------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

Auch backstage liefern die Moderatoren täglich einiges an Inhalten

-----------------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau. Foto: imago images / Revierfoto

Alina Merkau: „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin lässt Bombe platzen

Dann geht es los unter den „Frühstücksfernsehen“-Kollegen:

Daniel: „Wir sind ja getestet worden.“

Alina: „Ich bin tatsächlich negativ getestet worden.“

Daniel: „Ich habe die letzten drei Wochen sieben Tests gemacht.“

Alina: „Weil du bei The Masked Singer bist, du musstest.“

Daniel Boschmann bei „The Masked Singer“? Will Alina Merkau hier wirklich die geheime Bombe mitten in den Backstage-Aufnahmen platzen lassen? Wohl kaum. Die Moderatorin erlaubt sich offenbar einen kleinen Scherz und will die Fans der Musikshow auf die falsche Fährte führen.

-----------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen überrascht mit traurigen Worten – „Passt einfach alles irgendwie nicht zusammen“

Frühstücksfernsehen: Marlene Lufen mit mutiger Aktion im Live-TV – „Bitte nicht so nah kommen“

Frühstücksfernsehen (Sat.1): Inka Bause im Rampenlicht – doch darauf war sie nicht vorbereitet

-----------------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann. Foto: imago images

Daniel Boschmann zumindest erwidert auf die Aussage des „Frühstücksfernsehen“-Stars nichts mehr. Es bleibt wohl weiterhin ein Geheimnis.

Alina Merkau hat nur Stunden vorher ein weiteres Geheimnis verraten. Es hat etwas mit ihrer morgendlichen Routine zu tun. Was das ist, erfährst du hier >>> (jhe)