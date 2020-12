„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau moderiert das Wetter an – plötzlich hallt ein Schrei durchs Studio

Was für ein Schreck am frühen Montagmorgen beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Denn plötzlich hallte ein Schrei durchs Fernsehstudio. Was war nur passiert? Wir klären auf.

Es war kurz nach halb sechs, als Alina Merkau und „Frühstücksfernsehen“-Kollege Chris Wackert im „Frühstücksfernsehen“ über Weihnachtsdekoration diskutierten?

„Frühstücksfernsehen“: Lauter Schrei hallt durchs TV-Studio

Wann sei der richtige Zeitpunkt gekommen, die Wohnung zu diskutieren, was ist schöner, ein echter oder ein Plastik-Weihnachtsbaum und wer ist eigentlich der Weltmeister im Geschenkeverpacken?

So outete sich Chris Wackert als Fan von Pack- anstelle von Geschenkpapier, während Alina Merkau anmerkte, dass man Weihachtsstimmung auch einfach mal erzwingen müsse.

„Frühstücksfernsehen“: Nach dem Wetter liegt Alina Merkau auf dem Boden

Die beiden hatten sich richtig in Rage diskutiert, als plötzlich der Zeitpunkt gekommen war, das erste Mal in zum Wetter abzugeben. Doch plötzlich hallte ein Schrei durchs TV-Studio. „Luki!!!“, konnte der Zuschauer ganz deutlich vernehmen. Was war passiert?

Alina Merkau: „Luki, wir haben dich vergessen“

Nach dem Wetter sah man Alina Merkau auf allen Vieren auf dem Boden, während sich Chris Wackert verschämt die Augen zuhielt. Die beiden Moderatoren hatten doch glatt Sidekick Lukas Haunerland vergessen vorzustellen. „Luki, wir haben dich vergessen“, sagte Alina Merkau sichtlich unangenehm berührt.

Dabei saß Haunerland ganz entspannt ein paar Meter weiter und hörte sich schließlich die Entschuldigungen seiner Kollegen an. Es schien, als sei der kleine Fauxpas für ihn kein großes Problem.

Dass es im „Frühstücksfernsehen“ nicht immer nur witzig ist, bewiesen zuletzt Marlene Lufen und Daniel Boschmann. Was war passiert?