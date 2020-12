„Frühstücksfernsehen“: Alina und Chris besprechen Weihnachten – plötzlich hören sie einen Schrei im Studio

Eigentlich war es wie jeden Morgen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Die Moderatoren Alina Merkau und Chris Wackert saßen gemütlich auf der Couch, sprachen über das Thema Weihnachtsdekoration. Wann solle man sie anbringen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie viel Weihnachtsstimmung ist erlaubt? So weit, so gut also.

Doch dann wollte „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau zum Wetter abgeben. Das tat sie auch. Allerdings hörten alle Beteiligten kurze Zeit später einen spitzen Schrei.

„Frühstücksfernsehen“-Schock: Schrei hallt durchs TV-Studio

Beginnen wir noch einmal von vorne: Wann sei der richtige Zeitpunkt gekommen, die Wohnung zu dekorieren, was ist schöner: Ein echter oder ein Plastik-Weihnachtsbaum und wer ist eigentlich Weltmeister im Geschenkeverpacken?

Chris Wackert outete sich als Fan von Pack- anstelle von Geschenkpapier, während Alina Merkau anmerkte, dass man Weihachtsstimmung auch einfach mal erzwingen müsse.

„Frühstücksfernsehen“: Nach dem Wetter liegt Alina Merkau auf dem Boden

Die beiden hatten sich richtig in Rage diskutiert, als plötzlich der Zeitpunkt gekommen war, das erste Mal zum Wetter abzugeben. Doch plötzlich hallte ein Schrei durchs TV-Studio. „Luki!!!“, konnte der Zuschauer ganz deutlich vernehmen. Was war passiert?

Alina Merkau: „Luki, wir haben dich vergessen“

Alina Merkau ist Moderatorin im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: imago images / Andre Lenthe

Nach dem Wetter sah man Alina Merkau auf allen Vieren auf dem Boden, während sich Chris Wackert verschämt die Augen zuhielt. Die beiden Moderatoren hatten doch glatt Sidekick Lukas Haunerland vergessen vorzustellen. „Luki, wir haben dich vergessen“, sagte Alina Merkau sichtlich unangenehm berührt.

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

In der Sendung kommen immer wieder mehr oder weniger prominente Gäste zu Wort

Dabei saß Haunerland ganz entspannt ein paar Meter weiter und hörte sich schließlich die Entschuldigungen seiner Kollegen an. Es schien, als sei der kleine Fauxpas für ihn kein großes Problem.

„Frühstücksfernsehen“: Von wegen immer nur Spaß

Dass es im „Frühstücksfernsehen“ nicht immer nur witzig ist, bewiesen zuletzt Marlene Lufen und Daniel Boschmann. Es war Moment, mit dem niemand rechnete. Was war bloß los?