„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Liveshow-Drama – „Wir haben...“

Ein plötzlicher Kreislaufzusammenbruch hat im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ am Donnerstag einiges durcheinandergewirbelt. So kämpfte Nachrichtensprecherin Alexandra Kröber mit anhaltenden Kreislaufproblemen, musste die Show abbrechen.

Wie „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Vanessa Blumhagen auf Instagram berichtet, habe die Nachrichtensprecherin wegen anhaltenden Kreislaufproblemen aussetzen müssen.

„Frühstücksfernsehen“: Dramatische Geschichte bei Sat.1

Nachrichtensprecherin Alexandra Kröber musste die Show abbrechen. Foto: imago images

Blumhagen: „Wir haben echt eine dramatische Geschichte heute morgen hier gehabt. Unsere liebe Alexandra, die Nachrichtensprecherin, hatte so ein bisschen Kreislaufprobleme, also so ein bisschen dramatische Kreislaufprobleme.“

Sat. 1 Frühstücksfernsehen

Seit dem 1. Oktober 1987 läuft das Morgenmagazin von Sat. 1

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

Das Frühstücksfernsehen startet morgens um 5.30 Uhr und endet um 10 Uhr

Alexandra Kröber musste danach nach Hause gehen, so Vanessa Blumhagen weiter. Und auch Nachrichten-Vertretung Karen Heinrichs sprach bei Instagram über den Vorfall: „Der Alexandra ging es leider nicht so gut. Sie hat total schlecht geschlafen und dann hat der Kreislauf versagt. Dann haben wir zusammen entschieden, dass sie sich erst mal hinlegt und ausruht. Dann bin ich eingesprungen.“

„Frühstücksfernsehen“: So schlug sich Karen Heinrichs als Nachrichtensprecherin

Und das sogar ziemlich gut. Denn Karen Heinrichs machte sich als Ersatz-Sprecherin richtig gut. Ganz souverän verlas sie die News über die Katastrophe im Libanon. Fast so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Bei solchen Kollegen kann sich Alexandra Kröber ja ganz entspannt auskurieren.

Ein wenig lustiger ging es zuletzt bei Alina Merkau ab. Bei Gymnastikübungen im Frühstücksfernsehen gab einen ungewöhnlichen Einblick. Mehr dazu >>> hier.

Und es wird nicht weniger artistisch. Im Urlaub zeigte Marlene Lufen ein ganz besonderes Kunstsstück. Und auch noch etwas mehr.