„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren verkünden TV-Hammer

Verkündung der besonderen Art!

Für die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren gibt es bald eine große Veränderung. Und auch die Zuschauer werden es sofort bemerken, wenn sie künftig am Wochenende Sat.1 einschalten.

Jetzt haben die Stars der Morgenshow die Katze auf ganz spezielle Weise aus dem Sack gelassen – für alldiejenigen Fans, die den TV-Hammer noch nicht kannten.

„Frühstücksfernsehen“: Hammer für Zuschauer

„Das Sat.1-Frühstücksfernsehen gibt es jetzt auch am…“ heißt es auf dem Instagram-Account des „Frühstücksfernsehen“. Dazu gibt es ein Video mit Alina Merkau und Benji Bieneck, die einen Buchstabentanz veranstalten. Die Buchstaben, die sie mit ihrem Body auf dem Fußboden formen, sollen das Lösungswort bilden.

Einige Fans erraten es sofort: Samstag.

Richtig! Das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ läuft bald auch samstags im TV. Bislang lief die Sendung unter der Woche und am Sonntag. Jetzt dürfen die Moderatoren also auch einen weiteren Tag vor der Kamera stehen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits vor einigen Tagen gab der Sender diese Neuigkeit ganz offiziell bekannt. „Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer lieben unser Frühstücksfernsehen genau wie wir“, erklärte Sat.1-Senderchef Marc Rasmus dazu. Und: „Da ist es nur konsequent, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch samstags bei ihrem Start ins Wochenende zu begleiten.“

Und das schon am kommenden Samstag! Am 1. März und den jeweils darauffolgenden Samstagen geht es im „Frühstücksfernsehen“ um das Motto „Service“. Themen wie Modetrends, Heimwerk-Projekte oder DIY-Ideen stehen dann im Fokus der Show. Den Moderations-Startschuss liefern in der Samstags-Premieren-Sendung Alina Merkau und Benji Bieneck. Los geht es um 9 Uhr.

Viele Fans sind hellauf begeistert über die TV-Offensive des Senders. So lautet ein Kommentar bei Instagram zum Beispiel: „Freue mich schon sehr darauf!!!“ Ein anderer Fan schreibt: „Sehr cool gemacht. Und super, ich freu mich auch auf samstags, eure gute Laune & Ausstrahlung erleichtert mir den Start in den Tag.“ Und noch ein Zuschauer findet: „Toll, so fängt der neue Monat unterhaltsam an!!!“