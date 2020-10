Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen teilt Schnappschuss – Fans angewidert: „Ekelt mich an“

Aktualisiert: am 05.10.2020 um 15:35

Was ein kleiner Spaß unter Kollegen gedacht war, kam nicht überall gut an. Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen war gemeinsam mit Philipp Hageni beim kleinen Oktoberfest im Borchardt in Berlin. Offenbar, um dort einen Beitrag für Sat.1 zu drehen. Das legt zumindest das Sat.1-Mikrofon, das ins Instagram-Bild ragt, nahe.

Doch die Fans scheinen sich nicht sonderlich für das Fest zu interessieren, sondern vielmehr dafür, was Philipp Hageni auf den beiden Fotos macht, die die Frühstücksfernsehen-Moderatorin geteilt hat. „Ätzend“, kommentiert beispielsweise jemand.

Vanessa Blumhagen hat einen Schnappschuss geteilt, der so manch einen Fan verärgert hat. (Archivbild) Foto: imago images/nicepix.world

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Vanessa Blumhagen feiert Madlwiesn

Normalerweise würden um diese Jahreszeit Tausende bei Bier und Brezel Oktoberfest in München feiern. Doch das fällt wegen der Corona-Pandemie flach. Bei vielen müssen die Dirndl und Lederhosen also im Schrank bleiben. Nicht so bei Vanessa Blumhagen.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Promi-Expertin Vanessa Blumhagen. Foto: imago images / Sven Simon

Die Moderatorin scheint berufsbedingt bei der Madlwiesn in Berlin gewesen zu sein.

---------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen:

wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

sie ist Journalistin

im Jahr 2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Freund

---------------

Die wurde im Nobellokal Borchardt gefeiert. Männer sind da eigentlich unerwünscht. Doch Philipp Hageni hat sich offenbar mit unter das feiernde Volk gemischt. Das allein scheint aber niemanden zu stören. Woran sich einige Fans jedoch stören, scheinen Post und Geste von ebenjenem zu sein. Denn auf beiden Bildern stiert Philipp Hageni offensichtlich auf den Ausschnitt von Vanessa Blumhagen, die im Dirndl unterwegs ist. Noch dazu zeigt er ganz offensichtlich drauf.

---------------------------

Das sorgt bei manch einem Fan für Unverständnis:

Oktoberfest und Corona hin oder her, ich finde das Verhalten von OstMotor einfach nur peinlich, sorry.“

„Als wären Brüste das Wichtigste. Männer, schaut den Frauen ins Gesicht, das ist die richtige Einstellung.“

„Blöde Geste vom Typen...ätzend.“

„Irgendwie ekelt mich das an.“

„Naah! Wo schaut der denn hin? Wie gut, dass das gestellt ist.“

---------------------------

Andere wiederum bemängeln den fehlenden Humor der Kommentatoren. „Boah, haben hier einige ihren Humor begraben? Ich find die Pics super und witzig.“

---------------------------

------------------------------

Vanessa Blumhagen hat einen Schnappschuss geteilt, der so manch einen Fan verärgert hat. Foto: imago images

Und witzig, das sollten sie laut Vanessa Blumhagen auch sein. Auf den Kommentar, dass das Verhalten von Philipp Hageni einfach nur peinlich sei, antwortet die Moderatorin: „Der darf das.“ Ihr mache das Arbeiten mit ihm „einfach immer Spaß.“

Die ständige Kritik im Netz lässt auch die TV-Moderatorin nicht kalt. Bei Instagram ist ihr schließlich der Kragen geplatzt. Wer sie dazu gebracht hat, „Fuck you!“ zu schreiben, liest du hier.

Kürzlich ging ein Influencer hart mit dem „Frühstücksfernsehen“ ins Gericht. Hier liest du, was der Grund war. (abr)