„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen verkündet traurige Nachricht – „Richtig schwer, das auszusprechen“

Lasst uns reden, Mädels!❤️ In diesen letzten Monaten haben wir erlebt, was Frauentalk kann: ehrlich über das sprechen, was im Leben passiert und was uns herausfordert. In einer extrem schwierigen Zeit haben wir mit Euch geteilt, wie verletzlich wir alle waren und dass man nicht immer die Lösung parat haben kann. Aber dass es ein Gewinn ist, wenn man sich öffnet und Gefühle teilt! Ich möchte allen unseren tollen Gästen danken, dass sie zu dieser Form der Offenheit bereit waren. Danke an Euch liebe Fans und Abonnenten für den unglaublichen Zuspruch und die Unterstützung. Und danke meinen Partnerinnen und Freundinnen @motsimabuse @marijkeamado und @valencia.saskia für diese schöne Zeit. Aus rechtlichen Gründen, weil wir u.a. bei unterschiedlichen Sendergruppen unter Vertrag stehen, können wir es nun nicht mehr weiterführen. Aber wir sind stolz und dankbar. Und das was war, bleibt im Herzen! Ich erkläre noch ein bisschen mehr in meiner Story. #frauentalk #womenempowerment #bebrave