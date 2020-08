„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen zeigt Jochen Schropp in Unterwäsche.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen filmt – plötzlich steht ihr Kollege in Unterwäsche da

Huch, was zeigt uns „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen denn da?

Der „Frühstücksfernsehen“-Star steht kurz vor der Live-Sendung von „Promi Big Brother“, als sie einen Einblick hinter die Kulissen bietet. Plötzlich zeigt Marlene Lufen ihren Kollegen Jochen Schropp in Unterwäsche.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen filmt Kollege Jochen Schropp in Unterwäsche

Tag Nummer sieben steht bei der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“ auf Sat. 1 an. Marlene Lufen steckt mitten in der Vorbereitung für die Sendung. Doch diesen Moment musste sie unbedingt mit ihren Fans auf Instagram teilen.

„Jetzt kommt was, was ich richtig gut finde Leute. Bitte freut euch drauf“, kündigte die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin groß an, sagt weiter: „Ich bin auch noch nicht angezogen, aber…“

Das ist Moderatorin Marlene Lufen:

Marlene Lufen wurde am 18. Dezember 1970 in West-Berlin als Marlene Franz geboren

Seit 1997 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Seit 2018 moderiert sie auch „Promi Big Brother“

Seit 2019 moderiert Marlene Lufen „Dancing on Ice“

In ihrer Jugend war die Moderatorin Leistungsschwimmerin

Jürgen Schropp in Gefängnis-Unterwäsche

Dann dreht sie die Kamera und vor ihr steht ihr Moderatoren-Kollege Jochen Schropp – in Unterwäsche mit einem Essenswagen. „Der Mann hat mir gerade das Essen gebracht und er sieht sehr gut aus“, erklärt Lufen.

Jochen Schropp trägt eine Boxershorts im Gefängsnislook (schwarz-weiße Streifen), ein weißes Unterhemd, weiße Sneaker und weiße Tennissocken. Dann fragt Schropp verwundert: „Bin ich jetzt drauf?“ Als Lufen bejaht, erklärt er: „Ja, so lass ich mich jeden Tag schminken“. Die 49-Jährige fängt lauthals an zu lachen.

Im Anschluss zeigt Marlene Lufen ihren Followern noch, wie das „Promi Big Brother“-Studio von nahem aussieht. Kollege Jochen Schropp sieht man auch wieder, allerdings ist er diesmal angezogen.

Marlene Lufen macht Handstand

Dass Marlene Lufen gerne mal einen tieferen Einblick in ihr Privatleben gewährt, ist durchaus bekannt. Zuletzt machte sie einen Handstand und zeigte dabei, was sie drunter trägt. Hier das Foto!