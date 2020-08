„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs mit irrem Nacktgeständnis: „Ich war auch mal ein großer Fan!“

Im „Frühstücksfernsehen“ auf Sat. 1 reden die Moderatoren gerne einfach frei heraus. So verraten sie den Zuschauern auch spontan mal das ein oder andere Geheimnis.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs sprach am Dienstagmorgen über eine Vorliebe aus ihrer Jugend. Mit diesem Nacktgeständnis haben selbst ihre Kollegen nicht gerechnet.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs hat eine Vorliebe für...

Im „Frühstücksfernsehen“ lief ein Beitrag über eine Artistin aus den USA. Sie übte am Strand an einem Trapez ihre Kunststücke, doch plötzlich tauchte die Polizei auf. Der Grund: Andere Strandbesuche hatten sich darüber beschwert, dass sie zu wenig an hat.

Zwar war das Outfit in der Tat schon ziemlich knapp, bedeckt war aber alles. Schließlich musste sich die Frau eine andere Hose anziehen und durfte weitermachen. Karen Heinrichs kann das überhaupt nicht nachvollziehen und lädt die Artistin ins „Frühstücksfernsehen“ ein.

Karen Heinrichs unterstützt die Frau aus den USA. Dann haut sie ungefragt noch ein Nacktgeständnis raus. „FKK! Ich war auch mal ein großer Fan!“, erzählt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin. Heinrichs ist 46 Jahre alt und stammt aus Seehausen in Sachsen-Anhalt.

Karen Heinrichs ist FKK-Fan! Foto: imago stock&people

Karen Heinrichs ist Anhängerin der FKK-Bewegung

Sat.1-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder fragt verwundert nach. Die Antwort: „Na klar, ich komm aus dem Osten.“ Die Freikörperkultur erfreute sich in der DDR großer Beliebtheit. Die FKK-Bewegung kommt zwar nicht aus dem Osten, doch noch heute verteidigen die Ostdeutschen ihr Recht auf Nacktbadestrände.

Auch Karen Heinrichs war offenbar ein großer Fan. Auf Instagram präsentiert sich die Mutter allerdings mittlerweile sehr angezogen.

