„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau erwischt Horror-Tag – „das krasseste Chaos ever“

Im „Frühstücksfernsehen“ ist sie die Strahle-Frau: Alina Merkau. Doch auch die Powerfrau hat mal schlechte Tage. Einen davon teilte sie nun mit ihren Fans auf Instagram.

Manche Tage sind einfach zum Scheitern verurteilt. Dann läuft alles schief, was schief laufen könnte. So auch am Mittwoch bei der„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin erlebt Schockmoment

Gegen 7 Uhr morgens macht sich Alina Merkau auf den Weg, um an den Dreharbeiten zu einer Quizshow teilzunehmen. Doch den Trip hat sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin sicherlich anders vorgestellt.

Am Mittag meldet sich die 34-Jährige mit unschönen Worten bei ihren Followern: „Okay, ich hatte gerade das krasseste Chaos ever. Ich habe meinen Koffer im Flieger vergessen, weil ich einfach gewohnt bin, immer nur mit einer Handtasche rauszurennen und am Ende des Flughafens dachte ich: 'Da war doch was! Meine ganzen Outfits...'“ Ein wahrer Schockmoment für die TV-Schönheit.

Alina Merkau irritiert Fahrer – weil sie einfach einsteigt

Zum Glück ist es Alina Merkau möglich, noch einmal zurückzurennen und ihren Koffer zu holen. Dann fällt ihr auf: „Shit, ich habe mein Ladegerät zu Hause vergessen. Ich brauche heute Abend unbedingt eins.“ Also kauft sie sich in einem Geschäft ein neues Ladegerät. Kosten, die sie sich hätte sparen können. Wer kennt es nicht?

Es ist einfach nicht Alina Merkaus Tag. Foto: alinamerkau/Instagram

Als sie den Flughafen verlässt, unterläuft der Berlinerin der nächste Fauxpas. Draußen entdeckt sie einen Fahrer, der sie schon oft zu Terminen gefahren hat. Obwohl er etwas skeptisch wirkt, steigt Alina Merkau in seinen Wagen. Als der Fahrer die Sat.1-Moderatorin erkennt, teilt er ihr mit, dass er sie dieses Mal nicht zu ihrem Termin fahren werde. Alina ist also in das Auto des falschen Fahrers eingestiegen. Wie unangenehm.

Alina Merkau arbeitet an geheimer TV-Show

Und während sie in ihrer Instagram-Story die Geschehnisse des Tages zusammenfasst, fällt ihr auch noch auf, dass sie ihren Ohrring verloren hat. „Es werden bessere Tage kommen“, redet sich Alina Merkau selbst gut zu. Die Moderatorin ist fix und fertig.

Nach dem „Chaos auf ganzer Linie“ verlaufen die TV-Dreharbeiten im Studio glücklicherweise deutlich besser. Gemeinsam mit Jochen Bendel, Oli P. und Ben Blümel nimmt sie an der Spielshow teil. Mehr ist allerdings noch nicht über das geheime Projekt bekannt. Wir dürfen also gespannt bleiben, wann und wo wir die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin wiedersehen werden.

