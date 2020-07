„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau ganz offen: „Ich will ehrlich sein...“

Fans kennen es nicht anders von der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau: Wenn sie bei der Arbeit ist, bekommen die Fans auch immer einen Blick hinter die Kulissen!

Was für ein Glück, dass das „Frühstücksfernsehen“ in dieser Woche auch mit Alina Merkau startet. Denn gleich am Montag verrät sie auf ihrem Instagram-Kanal ein kleines, süßes Geheimnis.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau verrät Geheimnis

Gut gelaunt zeigt sich Alina Merkau in der Redaktion. Und das schon um 4.12 Uhr! Da allerdings noch ungeschminkt. Wenig später gibt es dann die nächste Story, in der sie aber schon top gestylt in die Kamera plaudert. Und da verrät sie, dass sie im Studio ein kleines Geheimfach hat.

Und zwar eines, in dem sie Nervennahrung versteckt! Aber nur „ab und an“, wie die Moderatorin beteuert. Doch wenn nicht sie gerade ihre Finger bei dem Süßigkeitenfach im Spiel hat, dann ist es wohl jemand anders, der sich da liebevoll um Nachschub kümmert.

---------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

läuft seit dem 1. Oktober 1987 auf Sat.1

Morgenmagazin

Themen: Unterhaltung, Nachrichten und Ratschläge, tägliche Astro-News, praktische Alltagstipps

Die Moderatoren und Moderatorinnen: Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

----------------

+++„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen gesteht: „Total gaga“+++

+++„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Hundeprofi Martin Rütter außer sich – „Blanker Schwachsinn!“+++

Alina Merkau verrät: „Ich will ehrlich sein...“

„Ich will ehrlich sein, der Lukas kümmert sich da immer sehr nett um mich“, verrät Alina Merkau und richtet die Kamera prompt auf ihren Kollegen Lukas Haunerland, der verschmitzt in die Kamera lächelt und winkt.

Denn auch am ersten Arbeitstag der Woche hatte Lukas wieder seine Finger im Spiel und hat der Moderatorin und dem Kollegen Matthias Killing eine kleine Überraschung ins Süßigkeitenfach gestellt.

In ihrem Süßigkeitenfach hat Alina Merkau zum Wochenstart eine süße Überraschung gefunden. Foto: Screenshot Instagram Alina Merkau

-------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen platzt der Kragen – „F*** you!“

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Frau wird in Hotel geführt – unangenehm, wer dort auf sie wartet

Frühstücksfernsehen (Sat.1): Alina Merkau mit ganz intimen Einblick – „Ehrlich gesagt..."

---------------------------

Eine Schale mit Mini-Pickups. „Ist das nicht süß“, fragt sie lächelnd ihre Follower? Ein süßer Start in den Arbeitstag ist es allemal!