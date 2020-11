„Frühstücksfernsehen“: Moderatorin Alina Merkau verrät Geheimnis – „Maschine“

Ja, die Tücken des frühen Aufstehens. Da wissen die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ Alina Merkau und Daniel Boschmann ein Liedchen von zu singen.

Ein ganz besonders Liedchen und den dazugehörigen Dusch-Trick verrieten Daniel Boschmann und Alina Merkau am Dienstagmorgen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“.

„Frühstücksfernsehen“: Schmerzhafter Start in den Tag

So war Daniel Boschmann ein gleichzeitig schmerzhaftes wie witziges Missgeschick passiert. Der Moderator wollte besonders leise den Müll in seinem Abfalleimer unterbringen. Blöderweise knallte er sich den Deckel des Müllbehälters dabei voll gegen den Latz.

----------------------

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

-----------------------

Oder wie es Boschmann ausdrückt: „Ich habe mir heute Morgen fast einen Schädelbasisbruch an meinem Mülleimer zugezogen.“ Autsch. Und ein zunächst riesiger Schreck für Alina Merkau, die erschrocken zusammenfährt.

„Frühstücksfernsehen“: Das frühe Aufstehen hat seine Tücken

Grund genug jedoch, um die kleinen und großen Problemchen am frühen Morgen und deren Lösungen zu philosophieren.

So hat Alina Merkau ein Geheimnis, das es ihr ermöglicht, morgens nur zwölf Minuten vom Aufstehen bis zum Start der Fahrt zur Arbeit zu brauchen.

Alina Merkaus Dusch-Trick

Sie duscht morgens einfach nicht. „Tatsächlich betätige ich gar nichts am Morgen“, so die Moderatorin. „Ich habe die Klamotten schon rausgelegt, geduscht wird am Abend. Ich bin frühmorgens wie eine Maschine. In die Klamotten, Zähne putzen, Pipi machen, raus... und sitze quasi zwölf Minuten später in meinem Auto und fahre.“

---------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann packt in Live-Sendung aus – er verrät private Details

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Besorgniserregende Nachricht – „Mir setzt das alles ziemlich zu“

„Frühstücksfernsehen“: Spektakuläre Neuerung! „Der Oberknaller“

----------------

Ganz zurechnungsfähig sei sie dabei aber nicht, so Merkau. „Wenn die mich jetzt anhalten, dann sagen die, ich sei betrunken“, so Merkau im Scherz. Doch keine Sorge: „Die parkenden Autos halten mich auf dem Weg“, so die Moderatorin. Da kann man nur hoffen, nicht in der Nähe des „Frühstücksfernsehen“-Studios zu wohnen.

Zuletzt sorgte Moderatorin Marlene Lufen mit einer mutigen Aktion für Aufsehen. Was das war, liest du hier.