„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Daniel Boschmann leistet sich DIE Aktion – seine Kollegen sind völlig verwirrt

Wo war Daniel Boschmann? Diese Frage stellten sich am Donnerstag viele beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“.

Der sonst so eloquente und spaßige Moderator war plötzlich verschwunden. Auf Instagram rätseln seine „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Alina Merkau und Lukas Schaunerland, wo der 40-Jährige nur gewesen sein könnte – und haben eine irre Vermutung.

Daniel Boschmann ist Moderator beim „Frühstücksfernsehen". Foto: IMAGO / Future Image

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Daniel Boschmann verwirrt seine Kollegen

„Wo ich war? Ich war beruflich unterwegs. Das würde ich jetzt so beenden wollen. Beruflich war ich nicht in Berlin“, erklärt Daniel Boschmann hinter den „Frühstücksfernsehen“-Kulissen auf Instagram. In Berlin wird das Morgenmagazin produziert.

Alina Merkau glaubt sich fast sicher zu sein, wo sich ihr Sat.1-Kollege rumgetrieben haben könnte, während seine Kollegen die Sendung moderiert haben.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann bei „The Masked Singer“?

Alina: „Wir haben lange gemunkelt. Aber wir haben uns die Flugzeiten angeguckt, ist ja nicht so, als seien wir nicht aktiv am Recherchieren, wo der Daniel Boschmann gewesen sein könnte. Die Flüge nach Köln können es nicht gewesen sein, vielleicht ist er Zug gefahren... zu 'The Masked Singer'“.

Die Prosieben-Show geht gerade in die vierte Saison-Runde und wird in den MMC Studios in Köln gedreht.

Anders als „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau hat Reporter Lukas Schaunerland eine klare Meinung, was Boschmanns geheime Teilnahme bei „The Masked Singer“ betrifft. „Ich bin mittlerweile sicher, Boschi ist nicht dabei. Boschi ist so ein kluger Kerl, der hätte ein wasserdichtes Alibi, der hätte sich das genau ausgetüftelt. Der würde nicht einfach nicht da sein. Boschi ist nicht dabei. Da bin ich mir sicher.“

Wo aber war Daniel Boschmann dann? Diese Frage bleibt vorerst wohl weiter unbeantwortet.

