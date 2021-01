„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann spricht über heikles Thema – Zuschauerin genervt: „Das Niveau sinkt immer mehr“

Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ geht es am frühen Morgen schon um lustige, aber auch mal etwas schlüpfrige Themen.

Das war auch am Dienstagmorgen nicht anders. Da drehten sich das Gespräch der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Alina Merkau, Daniel Boschmann und Lukas Haunerland nämlich um ein recht unangenehmes Thema.

„Frühstücksfernsehen“: Es geht um die „Flirtulenzen“

Denn beim „Frühstücksfernsehen“ ging es ums „Pupsen in der Partnerschaft“.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann spricht übers Pupsen in der Partnerschaft. Das stinkt einer Zuschauerin gewaltig. Foto: IMAGO / Future Image

Ein heikles Thema zugegeben. Darf man vor seiner Partnerin oder seinem Partner im Bett pupsen? Ist das eklig oder irgendwann einfach egal? Die Meinungen der Sat.1-Moderatoren waren eindeutig.

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

„Das es einem dann mal passieren kann und dann kann man drüber schmunzeln und schämt sich nicht mehr wie ganz am Anfang in Grund und Boden, ja. Aber das man jetzt da ständig rumsteht und sagt 'Pffff Öhhh', das muss jetzt nicht unbedingt sein“, merkt Alina Merkau an.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann: „Ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun“

Eine Meinung, die auch Daniel Boschmann teilt.

„Ich finde, man muss sich auch in der Partnerschaft nach langen Jahren zusammenreißen können. Man muss jetzt nicht einfach nur laufen lassen. Ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun. Man riecht sich im Fall der Fälle ja nicht selber, die Person neben dir stirbt aber gerade, weil da irgendwo so'n Puma verwest.“

Die Meinungen sind also klar. Die sogenannten „Flirtulenzen“ sind ein No-Go.

Für eine Zuschauerin ist aber nicht nur das, sondern das komplette Thema ein No-Go. Sie schreibt bei Instagram: „Ich seh Euch ja gerne, aber das Niveau sinkt immer mehr!“ Huch, das war ne klare Ansage.

