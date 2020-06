Frühstücksfernsehen: Mega-Aufruhr bei Sat.1 – Marlene Lufen macht irre Entdeckung im Fahrstuhl

Huch, wo kommt der denn her? Diese Frage stellten sich am frühen Dienstagmorgen einige Mitarbeiter beim Sat.1 Frühstücksfernsehen.

Moderatorin Marlene Lufen wollte zunächst nichts ahnend in den Fahrstuhl beim Frühstücksfernsehen steigen, machte dort aber eine – nun ja – irritierende Entdeckung.

Frühstücksfernsehen: Mega-Aufruhr – Marlene Lufen findet Slip im Fahrstuhl

„Heute Morgen gab es schon ein großes Rätsel. Ich zeige euch mal, was ich aufgenommen habe kurz vor der Sendung und vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie es zu folgender Situation kommen konnte“, beginnt Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen in ihrer Instastory. Was ihre Fans zu sehen bekommen, ist ein Frauenslip aus Spitze – auf dem Boden mitten im Fahrstuhl!

Marlene Lufen hat einen Slip im Fahrstuhl bei ihrer Arbeit entdeckt. Foto: Instagram/ Marlene Lufen

Auch auf dem Instagram-Account des Frühstücksfernsehens wird der schlüpfrige Fund thematisiert: „Heute Morgen haben wir einen Schlüppi im Fahrstuhl gefunden.“

Gab es etwa ein wildes Techtelmechtel in der Fernsehwerft in Berlin, von wo aus das Frühstücksfernsehen gesendet wird?

Moderator Daniel Boschmann. Foto: Instagram/ Frühstücksfernsehen

Gelöst wurde das Rätsel offenbar nicht, für einen ordentlichen Lacher in den Morgenstunden sorgte die sexy Unterhose aber allemal bei den Sat.1-Mitarbeitern – und wurde anschließend selbst mit den männlichen Kollegen wie Daniel Boschmann noch einmal besprochen.

Denn auf die Frage von Kollegen, ob der Moderator denn auch schon mal die Unterhose vergessen hätte, antwortete dieser prompt: „Ich musste mal relativ schnell zu einem Auswärtsspiel die Wohnung verlassen und da kann es sein, dass ich nicht jedes Kleidungsstück mitgenommen habe.“

So so, na solange ihm nicht der Spitzenslip im Fahrstuhl gehört…