„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen teilt sexy Bild – was dabei rauskommt, ist unvorstellbar

Für Marlene Lufen ist der Job beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ bereits seit Jahren Routine. Schon seit 1997 in der Morningshow ist die Moderatpron in der Morningshow, wirkt dabei stets gelaunt und sympathisch.

Und nicht nur da. Auch fernab vom „Frühstücksfernsehen“-Studio in der Berliner Fernsehwerft überzeugt Marlene Lufen mit ihrer natürlichen Art. So zum Beispiel auf Instagram, wo sie nun ein Bild von sich zu Hause beim Sport veröffentlicht hat. Und ganz nebenbei etwas Unglaubliches verrät.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Marlene Lufen verrät Geheimnis

Denn – man mag es beim Anblick ihres sexy Bildes im Sportoutfit kaum glauben – Marlene Lufen feierte am Freitag einen runden Geburtstag. „War was? Ach ja. 50. Nicht schlimm übrigens“, schreibt die Moderatorin zu ihrem Foto. Und weiter: „Danke für all die Liebe, die über mir in den letzten Tagen ausgeschüttet wurde. Ich habe keine Worte dafür, wie dankbar ich bin.“

Frühstücksfernsehen-Star Marlene Lufen. Foto: imago images / Future Image

----------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------

Marlene Lufen: Promi-Kollegen freuen sich für „Frühstücksfernsehen“-Star

50 Jahre also. Nicht nur für ihre Fans, sondern auch für ihre Promi-Kollegen unvorstellbar.

Simone Panteleit: „Auf Dich trifft mehr als auf jede andere zu: 50 und fabelhaft!!!“

Ilka Bessin: „Du 50?? Niemals…“

Minkai Phanthi: „Nachträglich alles Liebe! Und 50? Unfassbar! Da können sich ein paar 30gerinnen ‘ne Scheibe abschneiden“

Katja Burkard: „Happy Birthday, liebe Marlene! 50? So what? Beste Zeit“

Ähnlich kommentieren auch ihre anderen Follower: „Du bist atemberaubend schön und hast eine tolle Ausstrahlung. Da kann manch 20-Jährige nicht im Ansatz mithalten“ oder „50 & fabelhaft. Super offensichtlich.“

----------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co.

----------------------------

Etwas ernster wurde der „Frühstücksfernsehen“-Star allerdings vor wenigen Tagen. Da postete Marlene Lufen ein paar emotionale Worte zur derzeitigen Corona-Situation und wollte den Menschen Mut machen. Welch wichtige Botschaft sie für ihre Fans hatte, kannst du hier lesen >>>