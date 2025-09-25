„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: „Ich wurde ganz übel betrogen“

Seit einiger Zeit teilt „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen in ihrem Podcast „M wie Marlene – wie gelingt das Leben?“ private Einblicke. Mit abwechselnden Gästen spricht sie über die verschiedensten Themen, die sie aktuell bewegen.

In der neuesten Ausgabe geht es unter anderem um vergangene Beziehungen und unschöne Momente, welche die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin dort erleben musste. Es geht um Untreue und dem einzigen Moment in ihrem Leben, in dem sie Gewalt angewandt hat.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen deutlich

„Ich wurde ganz übel beschissen und betrogen.“ Mit dieser Aussage sorgt Marlene Lufen für einen kurzen Schockmoment in ihrem Podcast. Im Gespräch mit Beziehungsexpertin Paula Lambert erinnert sie sich an prägende Momente in ihren Ex-Beziehungen.

Zunächst spricht sie von einer Situation, in der sie durch Nachforschung herausfand, dass ihr Partner unehrlich zu ihr war. „Ich weiß, dass ich mich damals ins Wohnzimmer gestellt, das Bügeleisen rausgeholt und um 7.30 Uhr gebügelt habe wie so eine Bekloppte. Ich habe versucht, meine Gedanken zu sortieren“, erinnert sich die Moderatorin.

Nicht so friedlich verlief das Ganze bei einem anderen Ex-Partner. Ihm gegenüber wurde die 54-Jährige sogar gewalttätig, wie sie erzählt: „Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als zuzutreten. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich gewalttätig in meinem ganzen Leben war.“ Bereuen tut sie diese Aktion jedoch nicht. „Ich finde eigentlich, der Arschtritt war wirklich verdient“, macht Marlene Lufen klar.