„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Schummel-Foto sorgt für Fan-Ausraster

Sie gehört seit 1997 zum „Frühstücksfernsehen“-Team: Marlene Lufen. Und nicht nur wegen ihrer lockeren und sympathischen Art ist sie für viele Sat.1-Zuschauer eine der beliebtesten Moderatorinnen beim „Frühstücksfernsehen“, auch ihre Outfitwahl ist wohl einer der weiteren Gründe, weshalb ihre Followerzahl bei Instagram stetig nach oben geht.

Jetzt sorgt Marlene Lufen deshalb für Fan-Ausraster.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Dieses Schummel-Foto lässt Fans ausrasten

Die sind nämlich so aus dem Häuschen über ihren Look, dass sie jubeln, ausrasten und sie mit Komplimenten überhäufen. Dabei erlaubt sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin eine kleine Schummelei. Sie selbst teilt ein Foto in braunem Herbstfarben-Look an einer Wand gelehnt auf Instagram, schreibt dazu: „Wenn die Sonne zwischen den Wolken vorlukt, schnell das Gesicht reinhalten!“

Das Team beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ hat Spaß. Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Das Team vom „Frühstücksfernsehen“ deckt allerdings in einem eigenen Post von ihr dazu etwas auf. Dort heißt es zum Foto von Marlene Lufen:

„Ein Traum in Braun! Fun Fact: Marlene Lufen trägt hier gar keinen Jumpsuit, sondern eine Kombination aus Hose und Oberteil. Sooo schön!“

In der Tat könnte man beim Anblick ihres Outfits meinen, Marlene trage einen Jumpsuit. Selbst ihre Fans nehmen das an:

„Toller Anzug! Von wem ist der?“

„Wo gibt es diesen Overall?“

Da wurden die Fans mit dem Zweiteiler von „Nü Denmark“ aber ganz schön reingelegt, liebe Marlene!

Ihren Anhängern scheint das egal zu sein, sie lieben den Look:

„Wow, Frau Lufen“

„Schick wie immer“

„Sehr schickes Outfit“

„Ick liiiiebe dit Outfit heute!!“

„Hübsch elegant“

