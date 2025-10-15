„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin kämpft mit den Tränen – es steckt sofort an

Jamie Oliver sorgt für Tränen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“! Der britische Starkoch spricht offen über seine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Schnell wird deutlich: Seine Worte berühren Moderatorin Karen Heinrichs tief.

Der britische Star, der seit 25 Jahren mit seiner Leidenschaft fürs Kochen begeistert, offenbart im „Frühstücksfernsehen“ seine Herausforderung. Diese habe ihm die Schulzeit extrem erschwert.

Emotionale Momente im „Frühstücksfernsehen“

„In Großbritannien und Deutschland leiden 10 bis 15 Prozent der Kinder unter LRS“, erklärt Oliver im Gespräch. Zudem stellt er klar: „Diese Kinder sind nicht behindert, sie sind anders. Sie denken anders.“

Er habe mit Wissenschaftlern gesprochen und sei überzeugt: „Es ist Absicht der Natur, wir sollen ja alle anders sein. Wenn wir alle gleich wären, würden wir niemals Probleme lösen.“ Viele Eltern würden sich Sorgen machen, so Oliver. Kinder denken, sie seien dumm. „Aber das Gehirn funktioniert anders, als die Schule es einem beibringen will. Ich kam aus der Schule und hatte nichts. Probleme lösen und kreativ sein, das kann ich“, schildert der Koch.

Karen Heinrichs adelt Jamie Oliver

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ist sichtlich berührt. Ihr kommen plötzlich die Tränen. Sie beschreibt nach „Focus“-Informationen: „Das berührt mich total, weil wir in der Familie auch ein Kind mit ’special needs‘ haben. Ich finde es ganz toll, dass du auch an die Leute denkst, weil du es eben auch durchgemacht hast.“

Der Moment bewegt und verbindet beide. Auch Jamie Oliver bekommt glasige Augen. Um die Stimmung aufzulockern, wechseln sie in die Küche. Dort zaubern sie ein Rezept aus Olivers neuem Kochbuch im „Frühstücksfernsehen“.