Frühstücksfernsehen: Irre Szene bei Sat.1 – plötzlich kann Karen Heinrichs nicht mehr an sich halten

Moderatorin Karen Heinrichs kann beim Frühstücksfernsehen auf Sat.1 nicht mehr an sich halten.

Was war denn da plötzlich im Studio vom Sat.1 Frühstücksfernsehen los? Moderatorin Karen Heinrichs konnte nicht mehr an sich halten, sogar Tränen liefen ihr über das Gesicht!

Eigentlich sollte Karen mit ihrem Frühstücksfernsehen-Kollegen Christian Wackert für die Zuschauer etwas testen, doch damit haben die beiden Moderatoren eindeutig nicht gerechnet.

Karen und Chris konnten eine, sagen wir mal, kulinarische Neuheit probieren. Und offenbar ohne genau zu wissen, was dabei passieren würde.

Auf dem Tisch vor ihnen standen drei weiße Becher, darin sogenannte eiskalte „Smoke Pops“. Ein neuer Trend-Snack, der gerade Berlin erobert. Und wie der Name es schon verrät, entsteht beim Essen sehr viel Dampf, der dann aus dem Mund und aus der Nase austritt.

So auch bei Moderatorin Karen Heinrichs. Doch irgendwie kam auf einmal unerwartet viel Dampf aus ihrem Mund und es hörte fast gar nicht mehr auf, aus ihrem Mund zu qualmen.

Das ist das Sat.1-Frühstücksfernsehen:

Das Morgenmagazin wird seit dem 1. Oktober 1987 ausgestrahlt

In der Sendung geht es um das aktuelle Weltgeschehen, virale Trends, Astro-News sowie interessante Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Daniel Boschmann und Christian Wackert

Das „Frühstücksfernsehen“ ist werktags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr zu sehen

Frühstücksfernsehen: Moderatorin kann nicht an sich halten

Ein großer Spaß für die Moderatorin, die sichtlich verwundert darüber war und gar nicht mehr aufhören konnte darüber zu lachen. Sie bekam einen richtigen Lachanfall, dabei kamen ihr sogar Tränen.

Doch woher kommen diese „Smoke Pops“ auf einmal her? Von dem gleichnamigen Laden in Berlin-Kreuzberg. Dort stehen inzwischen vor allem viele junge Leute Schlange, um die in Stickstoff getränkten Maispuffer zu probieren.

Auf Instagram sind bereits zahlreiche Videos davon zu finden. Und wer will bei dem heißen Wetter schon ein stinknormales Eis essen? Frühstücksfernsehen-Star Karen Heinrichs ist zumindest begeistert von den „Smoke Pops“, die ihrer Meinung nach fast wie Erdnussflips schmecken, (mia)