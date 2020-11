Frühstücksfernsehen: Kamera schwenkt auf Inka Bause – die hat damit nicht gerechnet

Immer wieder hat das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ auch mal Stars zu Gast. Wir erinnern uns an den Putz-Auftritt von Florian Silbereisen und Thomas Anders oder an „4 Blocks“-Star Kida Khodr Ramadan, der sich ganz bequem in Jogginghose ins „Frühstücksfernsehen“-Studio gefläzt hatte.

Am Donnerstagmorgen hatten die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Marlene Lufen und Chris Wackert „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause zu Gast.

„Frühstücksfernsehen“: Inka Bause präsentiert ihr neues Album

Die wollte bei Sat.1 ihr neues Album „Lebenslieder“ promoten, so ganz wach schien sie aber jedoch zur „Frühstücksfernsehen“-Zeit noch nicht zu sein.

----------------------

Das ist Inka Bause:

Inka Bause wurde am 21. November 1968 in Leipzig geboren

Seit 2005 moderiert sie die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“

Im Jahr 2015 saß sie in der Jury von „Das Supertalent“

Inka Bause ist auch Sängerin – ihr erstes Album „INKA“ erschien 1987

Im Juni 1996 heiratete sie den Komponisten Hendrik Bruch (†53) – doch 2005 ließen die Zwei sich scheiden

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter

----------------------

So machte Marlene Lufen am frühen Morgen frisch und fröhlich ein Instagram-Video, filmte dabei auch auf Kollegin Inka Bause. Die schien das aber gar nicht auf dem Schirm gehabt zu haben.

„Überraschungsangriff“ im „Frühstücksfernsehen“

Inka Bause hat ein neues Album. Foto: imago images / HOFER

So tippte die „Bauer sucht Frau“-Chef-Kupplerin noch auf ihrem Smartphone herum, sah dann die Kamera, erschrak sich, hielt sich die Hand vors Gesicht und fand erst nach einem kurzen Moment zum gewohnt strahlenden Lächeln zurück. Das war aber auch fies. Zumindest vorwarnen hätte Marlene Lufen ja können.

----------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann packt in Live-Sendung aus – er verrät private Details

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Besorgniserregende Nachricht – „Mir setzt das alles ziemlich zu“

„Frühstücksfernsehen“: Spektakuläre Neuerung! „Der Oberknaller“

----------------

Zuletzt präsentierte sich Strahlefrau Inka Bause aber auch von einer etwas ruhigeren und auch nachdenklichen Seite. Im Interview mit der „BamS“ sprach sie über den Freitod ihres Mannes Hendrik Bruch vor mittlerweile vier Jahren. Was sie über ihn sagt und wie es für Inka Bause weitergeht, liest du hier.