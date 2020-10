„Frühstücksfernsehen“: Influencer Riccardo Simonetti schießt gegen Sat.1 – „Ob man 2020 so etwas noch eine Plattform geben muss“

View this post on Instagram

Liebes @fruehstuecksfernsehen , Als ich heute morgen gesehen habe, es würde um Gender Politik bei euch gehen, habe ich mich riesig gefreut, weil ich es wichtig finde, dass solche Themen in die Mitte der Gesellschaft rücken. Als ich dann aber gehört habe was Frau Kelle da von sich gibt, fragte ich mich wirklich ob man 2020 so etwas noch eine Plattform geben muss. Mag sein, dass viele so denken wie diese Autorin, aber das heißt noch lange nicht, dass man die Meinung der Mehrheit über marginalisierte Gruppen stellen darf. Wir sollten eine Gesellschaft anstreben, in der das permanente Missachten von Trans* und non binary Menschen IMMER mehr zählen sollte, als die scheinbare "Verunstaltung der Sprache". Und das ist das einzige, das man hier in Anführungsstrichen setzen sollte - und nicht der Begriff Trans*frau. Wenn man sich so sehr darüber aufregen kann, dass Worte geändert werden, um auch Menschen das Gefühl zu geben inkludiert zu sein, die jahrelang an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, dann soll man sich erst vorstellen, wie schmerzhaft die Erfahrung sein muss jeden Tag Opfer von diskriminierendem Sprachgebrauch zu sein, der bei weitem nur die Spitze des Eisbergs ist, von dem was solche Menschen durchmachen müssen nur im ihre wahre Identität ausleben zu dürfen. Trans* Menschen fühlen sich oft in der Gesellschaft, die wir mitgestalten, nicht willkommen - ist es dann nicht das Mindeste was wir tun können, ein verbales Umfeld zu schaffen, in dem das anders ist? In dem Beitrag wird darüber gesprochen wie Trans*frauen in Gefängnissen andere Frauen vergewaltigt haben - das ist schrecklich, keine Frage, aber das rechtfertigt kein transphobes Verhalten. Die Anzahl von Trans*Frauen, die Opfer von Gewalt werden, ist mit Sicherheit höher und das ist beispielsweise etwas, das sich ändern könnte, wenn man sie mehr in die Gesellschaft integriert. Auch im Sprachgebrauch. Dieses Interview ist leider einmal mehr der Beweis, dass gerade hier in Deutschland noch so viel passieren muss, um eine Gesellschaft anzustreben, in der die Menschenrechte von marginalisierten Gruppen genauso viel wert sind wie jedes andere Leben auch.