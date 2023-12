„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin fällt aus! Sat.1 muss umplanen

Die Moderatoren vom „Frühstücksfernsehen“ sind seit Jahren ein eingespieltes Team. In jeder Sendung empfängt je ein Moderations-Duo die Zuschauer in der Sendung und sorgt mit witzigen Studioaktionen, dem ein oder anderen Scherz, aber auch ernsteren Themen für Unterhaltung beim Sat.1-Publikum.

Ab 5.30 Uhr sind Karen Heinrichs, Daniel Boschmann und Co. immer abwechselnd für die „Frühstücksfernsehen“-Fans da. Doch am Montagmorgen (18. Dezember) stand plötzlich nur ein Moderator im Sat.1-Studio. Aus dem Team wurde demnach eine One-Man-Show. Was war denn da los?

„Frühstücksfernsehen“: Plötzlich fehlt SIE

Eigentlich wollten die Zuschauer mit den Moderatoren Daniel Boschmann und Alina Merkau in die neue Woche starten. Doch der 43-Jährige steht alleine vor den Kameras. Am Morgen veröffentlicht das „Frühstücksfernsehen“ eine Fotomontage des Moderators, auf der er doppelt zu sehen ist. In der Bildbeschreibung heißt es: „Da Daniel Boschmann heute ohne weibliche Begleitung moderiert, gibt’s ihn selbst dafür gleich doppelt.“ Die Fans sind in großer Sorge um Alina Merkau. Die Auflösung folgt von ihr höchstpersönlich.

„Frühstücksfernsehen“: DARUM fällt Alina Merkau aus

In einer Instagramstory wendet sich die Moderatorin an ihre Fans. „Ihr Süßen, ich kriege so viele Nachrichten von euch, wo ich bin und warum ich nicht beim ‚Frühstücksfernsehen‘ bin. Ich habe mich sehr auf die Woche gefreut, aber manchmal kommt es anders, als man denkt“, erzählt sie bei Instagram und löst auf: „Tatsächlich ist einfach mein Sohn krank.“

In den kommenden Tagen ist ihre Kollegin Karen Heinrichs für Alina Merkau eingesprungen und führt gemeinsam mit Daniel Boschmann durch die fünfstündige Sendung.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.