Frühstücksfernsehen: Dicke Entschuldigung nach DIESER Aktion – „Es tut mir leid, liebe Zuschauer“

Diese Folge von „Frühstücksfernsehen“ hat es in sich: Da kann wirklich keiner Ernst bleiben.

Diese Folge von Frühstücksfernsehen auf Sat.1 hat es in sich – und Redakteur Lukas Haunerland bereut es bereits.

Denn bei der vergangenen Folge von Frühstücksfernsehen hatte sich das Redaktionsteam etwas Neues einfallen lassen, um Schwung in die Sendung zu bringen.

Frühstücksfernsehen: Pupsgeräusch am Morgen

Marlene Lufer ist die Erste, die es nicht anders kann. „Entschuldigung“, sagt Moderatorin Marlene Lufer im Video auf Instagram, gefolgt von einem Kichern des Moderatoren-Teams.

„Ach Marlene, für so einen süßen Pups musst du dich doch nicht entschuldigen“, kommt es von der Stimme im Off. Da kann sich nun wirklich keiner mehr Ernst halten.

Es ist allerdings nicht das, wonach es sich anhört...

---------------------------------------------------------------

Das ist Alina Merkau:

geboren am 21. März 1986 in Berlin-Charlottenburg

nach dem Studium volontierte sie beim Radio und arbeitete bei verschiedenen Radio-Sendern

seit 1996 steht Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

das Frühstücksfernsehen auf Sat.1 moderiert sie seit 2014, zusammen mit Matthias Killing

Alina Merkau ist verheiratet und hat eine Tochter

---------------------------------------------------------------

Frühstücksfernsehen: Luftballons für die Moderatoren

„Das war so ein schönes Furzgeräusch“, lobt sich Lufer für diese Darstellung eines Pupses, welche sie mithilfe eines Luftballons kreiert hat. Richtig gelesen: Luftballons!

Denn zu dieser Folge hatte sich die Redaktion folgendes Lockdown-Spiel ausgedacht: Einen kleinen Luftballon aufzublasen und damit einen Turm von vier Plastikbechern zu bauen, ohne die Hände zu benutzen. Daniel Boschmann betont vorher spaßeshalber noch: „ich muss jetzt schon mal sagen, ich bin ja Asthmatiker.“

Auch Daniel Boschmann – der Asthmatiker – ist von der Idee der Redaktion von „Frühstücksfernsehen“ begeistert.

Und dann wird gepustet.

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Frühstücksfernsehen: „Es tut mir leid, liebe Zuschauer...“

„Asthmatiker!“, ruft Boschmann siegreich und wirft die Arme voller Freude in die Höhe.

Vor der Kamera schüttelt Haunerland nur den Kopf und gesteht sich sein Bereuen ein. „Es tut mir leid, liebe Zuschauer, dass ich den Moderatoren Luftballons gegeben habe.“ Doch das sehen Lufer und Boschmann anders. „Ich find's super!“, entgegnet Boschmann und spielt grinsend mit seinem blauen Luftballon.

Und auch im Netz kommt diese Szene bei den Fans des Frühstücksfernsehens mehr als gut an.

„Ihr seid so toll, wie drei gute Freunde: witzig, locker und so lustig“, kommentiert eine Nutzerin auf Instagram. „Endlich hat Boschi auch mal gewonnen“, freut sich eine weitere Frau.

Da muss man Daniel Boschmanns Kommentar „Business as usual in ihrem Qualitätsformat am Morgen“ einfach zustimmen. (ali)