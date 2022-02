„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann fassungslos, als er DAS von seinem Kollegen hört – „Widerlich“

Beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ heißt es für die Moderatoren jetzt auch, am Sonntag früh aufzustehen. Seit Oktober 2021 läuft die Morningshow nicht mehr nur unter der Woche. „Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann nutzt am Wochenende nun die Gunst der Stunde und schaltet ein Livevideo aus dem TV-Studio.

Was der Moderator allerdings von seinem Sat.1-Kollegen hört, macht ihn sprachlos.

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann quält sich im TV-Studio

Frühstücksfernsehen: Daniel Boschmann ist geschockt, als ihm sein Kollege eine Sache verrät (Archivbild). Foto: IMAGO / Future Image

Für Daniel Boschmann ist es noch ungewohnt, am Sonntag schon um 7 Uhr in den Startlöchern stehen zu müssen, wie er in seinem Instagram-Livevideo verrät. „Morgen, hier ist das Frühstücksfernsehen am Sonntag! Eine komplett neue Welt für mich. Ich stelle Folgendes fest: 7 Uhr am Sonntag ist viel früher als 5 am Montag. Das ist eine biologische Geschichte.“

Mit dabei sind auch seine Kollegen Annika Lau und Royals-Experte Benjamin Bieneck. Und Letzterer scheint bereits fitter zu sein als Daniel Boschmann.

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends, Rezepte und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Annika Lau und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann kann nicht glauben, was Benjamin Bieneck ihm erzählt – „Widerlich“

„Benjamin war heute schon… dieser Arsch von Fit-Mensch, was hast du heute schon gemacht? Widerlich, ist jetzt schon widerlich!“, lässt Daniel auf Instagram vom Tisch. Was sein „Frühstücksfernsehen“-Kollege schon gemacht hat?

„Ich habe Sport gemacht, ich war auf dem Fahrrad“, so Benjamin stolz. Respekt! Dafür verzichtet Benjamin Bieneck auf süßes Zeug wie Kuchen, wie er verrät. „Ich kann ja sowas nicht essen. Ich bin dick.“ So geschockt Daniel Boschmann von der Tatsache ist, dass sein TV-Kollege schon am frühen Morgen ein Sportprogramm hinter sich hat, so geschockt ist er nun auch von seiner Aussage:

„Nein, du bist nicht dick. Du hast viele Muskeln. Du bist doch nicht dick, du hast halt viel Masse. Und du willst sie in die richtige Proportion bringen, das ist der Plan. Guckt euch diesen Arm an, von diesem Arm könnte sich eine Tigerfamilie drei Wochen ernähren.“

Sieht ganz so aus, als mache so ein Wochenenddienst Daniel Boschmann doch nicht mehr so viel aus. Zumindest scheint die Stimmung auch am Sonntag richtig gut zu sein! Der Sat.1-Moderator ist in den nächsten Tagen übrigens öfter beim „Frühstücksfernsehen“ zu sehen. Bis Freitag muss er jetzt durcharbeiten, wie er schon ankündigt. Seine Fans werden sich freuen.

